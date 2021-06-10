眾神保庇NOW線上法會 淡水福佑宮媽祖守護討海人

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淡水福佑宮最早的歷史可追溯到清嘉慶十年（1732），當時福建泉州有七個縣（泉州七邑）的人民不願受到異族統治，因此隨著懷有反清復明之心的志士來台，透過宗教性結社增進之間的團結，首先建廟，順迎供奉湄洲媽祖為庇蔭，是滬尾街上最古老的廟宇之一，廟宇座北朝南。
光緒九年時爆發中法戰爭，台灣亦為戰場之一，尤其身為當時北台灣最重要的港口與貨物集散地，淡水成為法軍的攻略重點，當時身為滬尾之戰的清軍指揮官孫開華，就曾請淡水媽祖護佑，清軍與淡水民團果然大獲全勝，淡水媽祖之名更加響亮，後台灣巡撫劉銘傳上疏文，因而貨光緒皇帝賜匾「翌天昌佑」，並存「皇帝萬歲萬歲萬萬歲」，接御旨之牌座一面，至今匾額仍高掛於正殿中央。
福佑宮的所在地淡水是個通商港口，為了讓討海人能夠平安出入，當地仕紳曾集資興建一座望高樓，在上點燃油燈以作為燈塔指引船隻，凡蒙指引者均樂施香火錢。到了日本時代，因為二次大戰時期物資缺乏，望高樓遂被拆除，建材被拿去蓋堡壘，目前已看不見望高樓的蹤跡，但望高樓碑誌存於福佑宮內，讓大家記得這段歷史。
民國61年農曆三月廿一日，漁民駕船出海捕魚，撒網後全船感受到一股劇震，眾人感到驚恐因而返航，船靠岸後發現漁網中有一尊菩薩像，漁民將菩薩像移至福佑宮內，當天夜裡全廟上下震動，神龕前的日光燈搖晃整夜未停，信眾請示媽祖後才了解，原來被漁網捕到的菩薩是地藏王菩薩，遂在媽祖婆的指示下恭迎地藏王菩薩進駐福佑宮，與眾神一起守護淡水的平安與繁榮。（編輯：黃彥昇）
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