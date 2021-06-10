眾神保庇NOW線上法會 中和東德宮眾神明靈顯祐民

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東德宮的歷史要從民國50年說起，當時李錦堂先生從嘉義北上打拼，奉請嘉義過溝建德宮李府千歲的寶相護佑，一切的璀璨歷史都從這一幅李府千歲的寶相開始。
由於李府千歲神威顯赫，當時中和盛行磚窯產業，加上許多從嘉義北上打拼的子弟，組成了第一批信仰圈，到了民國52年就建立東德宮。建廟的緣由是李府千歲降駕指示要永駐於此，信眾們因而集資建廟，並恭請加納仔東隆宮的溫王爺踏地理，選定了今天東德宮這塊風水寶地。因為李府千歲來自過溝建德宮，廟地風水是加納仔東隆宮溫王爺所擇定，因而將這兩間廟各取一字，將廟名定為東德宮，於民國53年入火安座，民國57年增建聖母殿、城隍殿，到民國70年增修過後就是東德宮現在的外貌。
東德宮主神為李、池、吳、朱、范、五府千歲，其中李府千歲又另有李府二王、李府三王參贊政務，李府二王又被稱為「客王頭」，降駕辦事時的威嚴更是赫赫有名。由於東德宮的神威顯赫，曾有到泰國打拼的信眾分靈香火到泰國。
然而東德宮的靈顯事蹟不僅於此，數十年前，有一位婦人家中有一位約兩到三歲的女兒，某日，婦人帶女兒前往板橋，回家後女兒卻無法走路，看了醫生也找不出原因，婦人因而每天到東德宮以三柱清香請求神明護佑女兒早日康復。吳三王指示，開了一帖藥方要婦人照三餐煎給女兒喝，並指示三日後康復，吳三王指明是「整整三日」，早一刻、晚一刻都不行。而就在吳三王指示三日後的日子，該婦人的女兒在晚餐過後隨即雙腳康復，婦人一家因而對東德宮更加虔誠。之後吳三王才解釋其中緣由，原來當日婦人帶女兒前往板橋途中，路中某處有一「落水鬼」在抓交替，吳三王為避免該婦人的女兒亂跑，先以自身神力讓婦人的女兒暫時無法行走，避免憾事發生，劫數過後當事人隨即康復。
東德宮的天上聖母分靈自笨港口港口宮，亦留下尋找失物的傳奇。約在三十多年前，有一位女士不小心遺失了一百多萬的現金，由於這筆錢是救命錢，該女士在遍尋不得之下尋求東德宮媽祖的幫忙，媽祖婆指示一週內必有消息，果然一週之內該筆現金就回到那位女士手中，三十年過去了，那位女士仍是東德宮的虔誠信徒。東德宮的安溪城隍爺來自於嘉義鹿草中寮安溪城隍廟，手持笏板，上通天聽。數十年前曾有一位父親為自己得小兒麻痺的兒子到東德宮請求安溪城隍爺幫忙，希望安溪城隍爺可以救救自己的小孩。這位得到小兒麻痺的小朋友後來漸漸康復，但康復後父親也已經不在人世，只記得當初父親曾請求某位神明幫助，也憑著自己的記憶尋找是哪間廟的哪位神明。最後安溪城隍爺在夢中指示，該男子才找到東德宮，才有機會向神明還願。
以上這些故事其實只是東德宮神蹟故事的一部分，有更多故事仍等待我們一一發掘。東德宮在神明濟世的同時也回饋社會，設有獎學金，讓因為家中經濟因素而無法繼續升學的學生能有繼續唸書的機會，成為社會弱勢的後盾。也因為這些種種因素，東德宮也連續兩年獲得內政部頒發的績優宗教團體獎，以東德宮神明的靈顯以及與在地社會的結合來看，能獲得如此殊榮，絕非僥倖，而是真真切切的服務信眾，傳達神明慈悲濟世的博愛精神。（編輯：黃彥昇）
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