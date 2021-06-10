眾神保庇NOW線上法會 中和東德宮眾神明靈顯祐民

保庇NOW邀請臺灣廟宇文化創新協會召集知名宮、廟、壇合作，藉由科技的力量舉辦線上祈福法會，6/9展開第四場線上法會。攜手合作的七間知名宮、廟、壇之中，位於中和的東德宮主祀五府千歲，副祀天上聖母、安溪城隍，在中和當地留下許多極為靈顯的傳奇故事。

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▲中和東德宮的神蹟十分顯赫。（圖／中和東德宮授權提供）

× ▲中和東德宮的神蹟十分顯赫。（圖／中和東德宮授權提供）

東德宮的歷史要從民國50年說起，當時李錦堂先生從嘉義北上打拼，奉請嘉義過溝建德宮李府千歲的寶相護佑，一切的璀璨歷史都從這一幅李府千歲的寶相開始。

▲中和東德宮主祀五府千歲。（圖／中和東德宮授權提供）

× ▲中和東德宮主祀五府千歲。（圖／中和東德宮授權提供）

然而東德宮的靈顯事蹟不僅於此，數十年前，有一位婦人家中有一位約兩到三歲的女兒，某日，婦人帶女兒前往板橋，回家後女兒卻無法走路，看了醫生也找不出原因，婦人因而每天到東德宮以三柱清香請求神明護佑女兒早日康復。吳三王指示，開了一帖藥方要婦人照三餐煎給女兒喝，並指示三日後康復，吳三王指明是「整整三日」，早一刻、晚一刻都不行。而就在吳三王指示三日後的日子，該婦人的女兒在晚餐過後隨即雙腳康復，婦人一家因而對東德宮更加虔誠。之後吳三王才解釋其中緣由，原來當日婦人帶女兒前往板橋途中，路中某處有一「落水鬼」在抓交替，吳三王為避免該婦人的女兒亂跑，先以自身神力讓婦人的女兒暫時無法行走，避免憾事發生，劫數過後當事人隨即康復。

▲中和東德宮開基三聖母來自笨港口港口宮。（圖／中和東德宮授權提供）

× ▲中和東德宮開基三聖母來自笨港口港口宮。（圖／中和東德宮授權提供）

東德宮的天上聖母分靈自笨港口港口宮，亦留下尋找失物的傳奇。約在三十多年前，有一位女士不小心遺失了一百多萬的現金，由於這筆錢是救命錢，該女士在遍尋不得之下尋求東德宮媽祖的幫忙，媽祖婆指示一週內必有消息，果然一週之內該筆現金就回到那位女士手中，三十年過去了，那位女士仍是東德宮的虔誠信徒。

▲中和東德宮安溪城隍爺來自嘉義鹿草中寮城隍廟。（圖／中和東德宮授權提供）