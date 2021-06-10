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(G)I-DLE師妹LIGHTSUM公開露面　8美女排排站超吸睛

▲(G)I-DLE師妹團LIGHTSUM正式出道。（圖／Cube Entertainment）
▲(G)I-DLE師妹團LIGHTSUM正式出道。（圖／Cube Entertainment）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2021-06-10 17:58:30

南韓經紀公司「CUBE娛樂」全新打造的8人女團LIGHTSUM，今（10日）推出單曲《Vanilla》正式出道，他們邀請海內外媒體參與線上記者會，場上表演新歌之外，成員更親自解析舞蹈重點動作，表示因為疫情關係，表演無法讓更多人看到感到可惜，許願作品能被聽到、登上音樂排行榜第一名。

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▲LIGHTSUM希望能得到新人獎。（圖／Cube
▲▼LIGHTSUM希望能得到新人獎。（圖／Cube Entertainment）
▲▼LIGHTSUM希望能得到新人獎。（圖／Cube
LIGHTSUM是由相雅、霄瑗、娜英、陽菜、珠賢、宥姃、徽姸、池按等8人組成，是「CUBE娛樂」繼(G)I-DLE之後，睽違3年再打造的新女團，17歲的珠賢表示，今天的出道日等了非常久，終於能夠站上夢寐以求的表演舞台，更表示昨天大家還在練習室練習，過了一天就出道，無法用言語形容這瞬間所發生的一切。

8位女孩除了表演新歌，珠賢更親自示範舞蹈重點動作，更透露拍攝MV時，公司理事兼師兄BTOB成員徐恩光有到場為各位加油打氣，「他給了我們很多建議，給了我們很多力量！」

她們表示因為疫情關係，表演形式受限，但希望歌曲能被更多人聽到，許願作品能登上音樂排行榜第一名，以及拿到新人獎，「希望大家多多關注我們，我們一定會回報大家的支持」。《Vanilla》已在台數位發行。

▲▼LIGHTSUM新歌《Vanilla》已在台數位發行。（圖／環球唱片、Cube
▲▼LIGHTSUM新歌《Vanilla》已在台數位發行。（圖／環球唱片、Cube Entertainment）
▲▼LIGHTSUM希望能得到新人獎。（圖／Cube
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▲台灣10日新增263本土確診案例。（圖／NOWnews）
▲台灣10日新增263本土確診案例。（圖／NOWnews）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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