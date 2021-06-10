取貨不慎收到「幽靈包裹」！客一拆開超火大：5千塊沒了

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨後原PO查找了一下訂單，才發現其中一件包裹價格就高達5041元，且沒有任何一位家人有訂購。一拆開後發現，包裹內只放置著一個「影印機墨水夾」（市值約1千元）。
原PO驚覺自己收到「幽靈包裹」詐騙，也立刻回到超商詢問解決方式，但只得到「只能找賣家退款」的答案，而他繼續依循包裹上的寄件賣家平台，一樣獲得卸責答案「退款需跟賣家協調」。
最終原PO選擇打電話報警，警方也表示「這叫做幽靈包裹詐騙，正式報案要到派出所」，但考慮到疫情期間減少出門，原PO最後選擇放棄報案。
貼文曝光也引發網友討論，「我們這邊的超商會提醒『寄件人：非賣家』就要我別付款取貨！是詐騙的！因為找不到退貨的賣方」、「我也遇過一次，還好我都會核對件數跟金額，那次我就沒取貨」「店員真的無法退款給你，因為雖然錢在收銀機裡，但也是要付出去的，唯一後續辦法就是報案請警察協助而已」、「我是跟物流公司反應，1000多元，還好後來退款成功」。
事實上過去臉書粉專《臉書廣告－退貨自救聯盟》就曾多次分享詐騙包裹的分辨方式，「宅配單上寄件人註明『代寄、非賣家』就是大陸來的境外包裹。有極高機率是詐騙包裹，建議都不要取貨不要付款！」。（編輯：潘毅）