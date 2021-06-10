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取貨不慎收到「幽靈包裹」！客一拆開超火大：5千塊沒了

▲有網友不慎領取到5千元的「幽靈包裹」，內容物曝光後更讓他相當火大，並決定提醒其他人多多注意。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友不慎領取到5千元的「幽靈包裹」，內容物曝光後更讓他相當火大，並決定提醒其他人多多注意。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-10 17:55:24

近期因為疫情關係，許多民眾也改採網購方式購物。不過就有網友不慎領取到5千元的「幽靈包裹」，內容物曝光後更讓他相當火大，並決定提醒其他人多多注意。

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原PO在臉書《爆料公社》上提到，「之前看過新聞說會有莫名沒有購買的包裹寄到家裡，然後貨到付款，這是一種類型的詐騙！不過我被詐騙的是寄到便利商店貨到付款，因為取件數量比較多(幫家人一起拿)，後面又有排隊的人，所以直接付款取件了，事後覺得怪怪的，怎麼還需要付5千多元呢？」

隨後原PO查找了一下訂單，才發現其中一件包裹價格就高達5041元，且沒有任何一位家人有訂購。一拆開後發現，包裹內只放置著一個「影印機墨水夾」（市值約1千元）。

原PO驚覺自己收到「幽靈包裹」詐騙，也立刻回到超商詢問解決方式，但只得到「只能找賣家退款」的答案，而他繼續依循包裹上的寄件賣家平台，一樣獲得卸責答案「退款需跟賣家協調」。

▲（圖／翻攝《爆料公社》）
▲原PO收到寫著自己名字寄來的幽靈包裹。（圖／翻攝《爆料公社》）
最終原PO選擇打電話報警，警方也表示「這叫做幽靈包裹詐騙，正式報案要到派出所」，但考慮到疫情期間減少出門，原PO最後選擇放棄報案。

貼文曝光也引發網友討論，「我們這邊的超商會提醒『寄件人：非賣家』就要我別付款取貨！是詐騙的！因為找不到退貨的賣方」、「我也遇過一次，還好我都會核對件數跟金額，那次我就沒取貨」「店員真的無法退款給你，因為雖然錢在收銀機裡，但也是要付出去的，唯一後續辦法就是報案請警察協助而已」、「我是跟物流公司反應，1000多元，還好後來退款成功」。

▲有行家也教學收到詐騙包裹後，相關的退款流程。（圖／翻攝《臉書廣告－退貨自救聯盟》）
▲過去曾有行家教學收到詐騙包裹的判別方式與退貨流程。（圖／翻攝《臉書廣告－退貨自救聯盟》）
事實上過去臉書粉專《臉書廣告－退貨自救聯盟》就曾多次分享詐騙包裹的分辨方式，「宅配單上寄件人註明『代寄、非賣家』就是大陸來的境外包裹。有極高機率是詐騙包裹，建議都不要取貨不要付款！」。（編輯：潘毅）

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