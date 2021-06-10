台灣疫情持續延燒！唐綺陽呼籲：理性篩選消息

屍檢PCR呈陽性，確定染疫。「國師」唐綺陽也在臉書發表想法，提到正逢雙子新月前夕，新聞從業人員會有震盪，而在疫情嚴峻的時候，民眾一定要理性篩選消息。

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唐綺陽在臉書發文透露，今（10）日的18點53分是雙子新月，可以在8個小時內許願，接著表示：「新月前夕，又逢水逆雙子，能量驚人，壹電視（傳媒）記者（雙子職業）死後確診、引發新聞台、新聞界、從業人員的震盪，在新月前夕彰顯雙子的能量，亟待重整。」

▲唐綺陽提到今天的18點53分是雙子新月。（圖／翻攝唐綺陽臉書）

唐綺陽更透露，這個狀況不是簡單的溝通不良，而是「整個新聞工作的運行都出現困難」，疫情下的採訪記者如同作戰時的前線，訊息輸出的電視台就是大本營，都讓病毒給入侵，「可見2020、2021是多麼不平凡的兩年，連水逆災情程度都不同以往。」

因此唐綺陽強調，這個關鍵時刻，需要打氣，增加信念、希望，除了祈禱自己能合理判斷外界情勢外，也要祈禱自己能理性運作、篩選消息，不要人云亦云，別成為製造恐慌的幫凶。