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台灣疫情持續延燒！唐綺陽呼籲：理性篩選消息

▲唐綺陽提到，在疫情嚴峻的敏感時期，民眾一定要理性判讀訊息。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽提到，在疫情嚴峻的敏感時期，民眾一定要理性判讀訊息。（圖／唐綺陽臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-10 18:41:50｜2021-06-10 18:42:55

台灣疫情嚴峻，日前還傳出壹電視大樓一名攝影師倒臥在廁所猝死，屍檢PCR呈陽性，確定染疫。「國師」唐綺陽也在臉書發表想法，提到正逢雙子新月前夕，新聞從業人員會有震盪，而在疫情嚴峻的時候，民眾一定要理性篩選消息。

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唐綺陽在臉書發文透露，今（10）日的18點53分是雙子新月，可以在8個小時內許願，接著表示：「新月前夕，又逢水逆雙子，能量驚人，壹電視（傳媒）記者（雙子職業）死後確診、引發新聞台、新聞界、從業人員的震盪，在新月前夕彰顯雙子的能量，亟待重整。」

▲唐綺陽提到在疫情時期，一定要理性判讀訊息。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
▲唐綺陽提到今天的18點53分是雙子新月。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
唐綺陽更透露，這個狀況不是簡單的溝通不良，而是「整個新聞工作的運行都出現困難」，疫情下的採訪記者如同作戰時的前線，訊息輸出的電視台就是大本營，都讓病毒給入侵，「可見2020、2021是多麼不平凡的兩年，連水逆災情程度都不同以往。」

因此唐綺陽強調，這個關鍵時刻，需要打氣，增加信念、希望，除了祈禱自己能合理判斷外界情勢外，也要祈禱自己能理性運作、篩選消息，不要人云亦云，別成為製造恐慌的幫凶。

▲星座專家唐綺陽在臉書分享每週星座運勢，特別提醒交通問題要持續注意。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽提到現在對於疫情消息的判讀一定要理性。（圖／唐綺陽臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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