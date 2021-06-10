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高端解盲成功　陳文茜：EUA審查會應全程直播！取信於民

▲高端疫苗今（10）日宣佈二期解盲成功，將申請EUA授權。對此，媒體人陳文茜認為，EUA審查會應比照美國，全程直播取信於民。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲高端疫苗今（10）日宣佈二期解盲成功，將申請EUA授權。對此，媒體人陳文茜認為，EUA審查會應比照美國，全程直播取信於民。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-10 18:13:54

高端疫苗公司今（10）日下午召開記者會，宣布二期臨床主試驗解盲成功，在安全性上所有受試者未出現不良反應。接著將申請EUA緊急授權，力拼7月上市。對此，媒體人陳文茜認為，高端申請EUA的審查委員會，「應該也必須」全程直播，公開透明才能取信於民。

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高端傳出二期解盲成功的好消息，不過衛福部長陳時中在今日下午記者會上便指出，解盲結果與EUA授權無關，EUA授權仍須由審查委員做審查，現在無法預測審查結果為何。衛福部長次長石崇良在立院接受質詢時也表示，EUA審查會目前還沒有時間表，而根據《ETtoday新聞》報導，食藥署副組長吳明美表示，專家會議最快可能在6月底、7月初召開。

▲高端生技公司今天下午召開重大訊息說明記者會。（示意圖／取自pixabay）
▲高端生技公司今天下午召開重大訊息說明記者會，宣布二期解盲成功，所有受試者未出現不良反應。（示意圖／取自pixabay）
EUA審查會成為下一階段關鍵，對此，陳文茜在臉書粉專「文茜的世界週報」發文呼籲，「高端申請EUA授權專家審查會必須全程直播，取信於民。由民眾決定自己的生命，這是最高人權。」陳文茜指出，美國第一個疫苗輝瑞BNT進行第三階段人體試驗約3.4萬人之後，送FDA審查。當時美國便選擇將審查委員會全程直播，所有科學家都可以看到審查過程，以取信於民。

陳文茜強調，未來高端疫苗的EUA審查會「必須也應該全程直播」，讓所有專家為其決策負責，公開透明，這關於人民的生命權，「比任何黑箱作業，都不允許黑箱作業」。陳文茜最後直言，「打不到國際疫苗的人民，更有權利要求審查會全程公開」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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