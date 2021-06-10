防堵疫情擴散　加工區管理處各科技園區設快篩站

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加工出口區管理處處長楊伯耕表示，該處為因應國內疫情升溫，配合中央流行疫情指揮中心擴大防疫作為，以及地方政府期許科技產業園區完成擴大國際移工快篩的防疫措施，乃與台中市、高雄市及屏東縣等地方政府合作，在所屬各科技產業園區，同步設置國際移工快篩站。
楊伯耕說，國際移工快篩站設置後，將針對縣市轄內各科技產業園區內一萬多名國際移工進行篩檢，拚最短時間內，完成快篩檢查，以控管群聚染疫風險，為國內高科技產業把守疫情的最重要關卡。
楊伯耕強調，加工出口區管理處將針對所轄科技產業園區國際移工進行快篩，高雄楠梓、前鎮及屏東等3處科技產業園區，在高雄市政府與屏東縣政府的協助下，分別與高雄榮民總醫院、高雄市立民生醫院及衛生福利部屏東醫院合作，設立國際移工快篩站，以進行篩檢作業。
楊伯耕指出，至於台中潭子、台中港等2處科技產業園區，也配合台中市政府規劃設置快篩站，分別由衛生福利部豐原醫院及童綜合醫院與光田綜合醫院支援，進行篩檢作業。
楊伯耕進一步指出，該處所設置的國際移工快篩站，將全面篩檢區內逾萬名國際移工，預計於15日前，完成全園區國際移工的快篩作業，以防堵疫情擴散。
楊伯耕感謝地方政府團隊及民間醫療團體的協助，以最快速度完成快篩站設置，全力防堵疫情擴散、降低傳染風險，該處亦會全面加強環境消毒、積極宣導防疫，並提供園區廠商疫情與防疫資訊，要求廠商建立管理機制、加強落實防疫相關措施，共同守護園區安全及從業人員的健康，確保產業正常營運。
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