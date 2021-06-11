李銘忠「人魔法醫」變態到骨子裡　風光入圍紐約視帝

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在得知自己入圍這次2021紐約電視電影節時，李銘忠表示：「非常感恩，驚喜總是在心情低落的時候給我來支強心針。因為疫情的關係，心情也會因為一些計畫被打亂而受影響，突如其來的好消息也算是給安撫了。『殺人魔』的角色是我入行以來的初體驗，能收到評審的認同是我最好的動力和良藥。更要感謝August Pictures劇組上上下下的工作夥伴，你們的付出絕對是造就我的主要因素。同時也謝謝和恭喜導演入圍最佳導演獎。希望疫情過後很快可以再到新加坡跟大家一起奮鬥。」
李銘忠接演的話題新劇《第三佈局 塵沙惑》也即將在6月13日播出，他在戲中飾演的反派胡大東，淬鍊演技被導演洪伯豪讚「成功演活了壞人，篆刻出有血有肉的反派」，《第三佈局 塵沙惑》將於CATCHPLAY+影音平台、HBO頻道、HBO GO同步首播，每周日晚上9點，一次播映2集。
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