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李銘忠「人魔法醫」變態到骨子裡　風光入圍紐約視帝

▲李銘忠入圍紐約電視電影節最佳男主角。（圖／凱渥）
▲李銘忠入圍紐約電視電影節最佳男主角。（圖／凱渥）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-11 12:00:00

大馬視帝李銘忠在偵探劇《心眼》飾演一個表面是正義凜然法醫，暗地裡卻是一個殺人成癮的變態連環殺人魔，以精湛演技詮釋兩極化的雙重人格，讓李銘忠大呼過癮。2021紐約電視電影節（New York Festivals TV & Film Awards 2021）入圍名單9日出爐，《心眼》入圍3獎項，除了最佳導演和最佳迷你系列，李銘忠也憑劇中角色入圍最佳男演員獎。

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▲李銘忠在《心眼》飾演一個變態連環殺人魔。（圖／凱渥）
▲李銘忠在《心眼》飾演一個變態連環殺人魔。（圖／凱渥）
在得知自己入圍這次2021紐約電視電影節時，李銘忠表示：「非常感恩，驚喜總是在心情低落的時候給我來支強心針。因為疫情的關係，心情也會因為一些計畫被打亂而受影響，突如其來的好消息也算是給安撫了。『殺人魔』的角色是我入行以來的初體驗，能收到評審的認同是我最好的動力和良藥。更要感謝August Pictures劇組上上下下的工作夥伴，你們的付出絕對是造就我的主要因素。同時也謝謝和恭喜導演入圍最佳導演獎。希望疫情過後很快可以再到新加坡跟大家一起奮鬥。」

▲李銘忠在《第三佈局
▲李銘忠在《第三佈局 塵沙惑》也是反派，堪稱「壞人專業戶」。（圖／凱渥）
李銘忠接演的話題新劇《第三佈局 塵沙惑》也即將在6月13日播出，他在戲中飾演的反派胡大東，淬鍊演技被導演洪伯豪讚「成功演活了壞人，篆刻出有血有肉的反派」，《第三佈局 塵沙惑》將於CATCHPLAY+影音平台、HBO頻道、HBO GO同步首播，每周日晚上9點，一次播映2集。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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