中國通過「反外國制裁法」　專家：還要看北京敢不敢用

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中國官媒《環球時報》評論，美國是濫用制裁的「淵藪」，導致歐盟與俄羅斯也制定了阻斷法和反制裁法，中國制定反制裁法是為回應美國及其盟友迫害中國的行為。新法案將會起到「強大震懾作用」警告下一個可能對中國採取非法制裁的外國政府。
中國商務部2020年9月推出「不可靠清單規定」，今年1月發布阻斷外國法律不檔域外適用的「阻斷規章」。由於《反制裁法》完整法案內容尚未公布，《環球時報》報導稱，有關部門將會出台、修訂或整合相關規章，為新法研擬配套規則，建立有力的反正外國制裁法律體系。
英國《BBC》引述香港城市大學法律學教授王江雨博士的分析，認為《反外國制裁法》主要用途有二：一，對外國反擊報復；二、展現中國政治意願。但要對外國形成震懾力，還是取決於中國的經濟實力，以及有沒有膽量使用。
王江雨指出，《反外國制裁法》是為了在必要的時候，反擊外國企業對中國企業的制裁，同時懲罰那些制定制裁措施的外國官員。對中國政府來說，如果認定了外國制裁侵害中國主權、利益，就可以針對外國人士啟動反制裁；對中國企業來說，也成為被外國制裁時，向北京求助的管道。
報導續指，美國參議院6月8日通過《美國創新與競爭法》（American Innovation and Competitiveness Act），擴大投資科技領域與中國競爭，雖然拜登隔日政府撤銷前總統川普對抖音（TikTok）、微信（WeChat）的禁令，只是美國商務部評估app是否存在國安風險。但許多觀察人士認為，美中雙方在制定法律上針鋒相對，相互競爭、抗衡的狀態仍會持續。