▲ 賓士必看片單，車迷宅在家不無聊

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建議影片一：《Inside AMG》 十二集深入性能猛獸靈魂





透過 INSIDE AMG 一睹 Mercedes-AMG 成為性能猛獸的箇中秘密，藉由一系列專業解說，深入淺出介紹 Mercedes-AMG 車輛硬知識，結合最熱血的駕馭體驗和技術教學，生動內容讓熱血車迷居家感受極速操駕的臨場感。





INSIDE AMG 系列影片命名巧妙利用英文字母字首，由「A」到「L」分別帶領閱聽眾步步進逼猛獸基地。最新一集「L」則是介紹去年在紐柏林北環賽道創下最速量產車的單圈紀錄 (Lap Record)，以上線時間回推其他影片主題分別為力學設計 (Kinematics) 、駕駛旅程 (Journey)、內裝質感 (Interior design)、經典歷史 (History)、綠色地獄賽道分享 (Green Hell)、四輪驅動 (Four wheel drive)、甩尾 (Drift)、外型設計 (Exterior design)、引擎汽缸 (Cylinders)、煞車性能 (Brakes)以及性能車款的加速性能 (Acceleration)，精彩十二集讓純正賽道血液在身體裡流竄，相信無論是 Mercedes-AMG 資深車迷，或是宅在家難耐且久久未嘗速度激情感的民眾而言，INSIDE AMG 都將令人熱血沸騰，再度燃起對駕馭的渴望。(影片連結：http://mb4.me/INSIDEAMG2)





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建議影片二：Netflix 原創影集《Formula 1：飆速求生》感受 Mercedes-AMG Petronas 車隊連霸魅力





Mercedes-Benz 精湛的百年造車工藝不僅深受世界各地買家喜愛，Mercedes-AMG Petronas更在2020年賽季創下Formula 1車隊冠軍七連霸的空前壯舉，透過頂尖造車技術以及車手非凡的駕馭能力，在競爭激烈的賽道脫穎而出。《Formula 1：飆速求生》劇中不僅呈現賽車最高殿堂的幕前、幕後故事，車隊間的角力以及車手訓練過程皆在螢幕前表露無遺，熱血車迷可以跟隨著鏡頭在第二季第四集潛入 Mercedes-AMG Petronas 車隊內部，感受比賽就像是一次心臟病發作張力，在家體驗飆速求生的快感。





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建議影片三：決戰終點線賽車迷必須知道的傳奇人物 - Mercedes-AMG Petronas 車隊非執行董事 Niki Lauda





賽車這項極限運動吸引賽車迷的不僅是那屏息等待冠軍率先衝過終點線的時刻，車手之間的彼此過招較勁更引人入勝，《決戰終點線》便高度還原 1970 年代 Formula 1 的傳奇車手 Niki Lauda （1949-2019） 與英國車手 James Hunt （1947-1993） 角逐王者寶座的精采故事。主角 Niki Lauda 曾三度贏得 Formula 1 世界冠軍，晚年擔任 Mercedes-AMG Petronas 車隊非執行董事，不僅是 Lewis Hamilton 的忘年之交，也成功幫助車隊與獲得七次 Formula 1 冠軍的 Lewis Hamilton 簽下合約。





電影中關鍵事件無非是Niki Lauda 在 1976 年紐柏林北環賽事中發生的嚴重事故，意外造成身體灼傷和肺部嚴重受損，然而，Niki Lauda 奇蹟似的在傷後六周以浴火鳳凰之姿回歸賽場，即使未奪得該賽季冠軍，強大的心理素質和無畏的勇氣已向眾人證明傳奇般的韌性，兩位傳奇車手的故事便被拍成雋永且激勵人心的賽車迷經典電影。



