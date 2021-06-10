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Honda與KOMATSU小松製作所合作開發採共享電池之換電式微型電動挖土機

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-10 19:25:20

不久前，日本四大機車廠才對電動機車之共享電池與換電站等共用規格達成共識，而在共享電池的應用上，除了於電動機車使用外，Honda與日本著名工業機具製造品牌KOMATSU小松製作所合作，開發使用共享電池系統的換電式電動微型挖土機，預計向土木工程與建築業推廣共享電池系統，讓電動化工業機具也可以使用共享電池。

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其實台灣電動車品牌Gogoro在推出共享電池平台時，就曾提到未來共享其共享電池可應用的範圍十分廣泛；只是汽機車與工業機具製造業更發達的日本搶先一步，由Honda與KOMATSU小松製作所展開合作。

其實早在2020年4月KOMATSU就已經推出一款使用電池供電、出租用的微型電動挖土機PC30E-5，這次與Honda合作，KOMATSU將於旗下最小的微型挖土機PC01系列，推出使用共享電池的換電式電動機型，改使用電力驅動裝置，預計在2021年末投入市場。

PC01是目前世界上最小的微型挖土機，適合於人口或植栽密集的工作場域，如：管道工程、園藝綠化、農牧產業之土木工程等使用，改採電動化後，將可大幅降低噪音與排熱，達到零排放的目標，對於室內工程更是受用。

使用共享電池的換電式工業機具，將不用擔心充電的問題，只需要透過共享電池系統交換電池，即可持續施工，提高便利性，這次推出換電式電動微型挖土機後，Honda與KOMATSU將繼續向土木工程與建築業推廣換電式電動機型，提高電動工具機的便利性，以及提供換電等售後服務，並將繼續開發全新微型電動挖土機，以及於目前包括：PC01、PC05、PC09等一噸以下的微型挖土機產品線，擴增使用共享電池的換電式電動化機型，進而推廣至全球市場。

Honda也將持續廣設共向電池系統網路，除了透過換電式電動微型挖土機開始推廣工業機具電動化，也將致力經營電動車與其他電力相關產品之智慧電力運用，讓共享電池系統更廣泛被使用，以達到零排放與可再生能源再利用，為實現環境零負荷、社會永續發展的目標做出貢獻。

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