Honda與KOMATSU小松製作所合作開發採共享電池之換電式微型電動挖土機

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其實台灣電動車品牌Gogoro在推出共享電池平台時，就曾提到未來共享其共享電池可應用的範圍十分廣泛；只是汽機車與工業機具製造業更發達的日本搶先一步，由Honda與KOMATSU小松製作所展開合作。
其實早在2020年4月KOMATSU就已經推出一款使用電池供電、出租用的微型電動挖土機PC30E-5，這次與Honda合作，KOMATSU將於旗下最小的微型挖土機PC01系列，推出使用共享電池的換電式電動機型，改使用電力驅動裝置，預計在2021年末投入市場。
PC01是目前世界上最小的微型挖土機，適合於人口或植栽密集的工作場域，如：管道工程、園藝綠化、農牧產業之土木工程等使用，改採電動化後，將可大幅降低噪音與排熱，達到零排放的目標，對於室內工程更是受用。
使用共享電池的換電式工業機具，將不用擔心充電的問題，只需要透過共享電池系統交換電池，即可持續施工，提高便利性，這次推出換電式電動微型挖土機後，Honda與KOMATSU將繼續向土木工程與建築業推廣換電式電動機型，提高電動工具機的便利性，以及提供換電等售後服務，並將繼續開發全新微型電動挖土機，以及於目前包括：PC01、PC05、PC09等一噸以下的微型挖土機產品線，擴增使用共享電池的換電式電動化機型，進而推廣至全球市場。
Honda也將持續廣設共向電池系統網路，除了透過換電式電動微型挖土機開始推廣工業機具電動化，也將致力經營電動車與其他電力相關產品之智慧電力運用，讓共享電池系統更廣泛被使用，以達到零排放與可再生能源再利用，為實現環境零負荷、社會永續發展的目標做出貢獻。