台灣只需100萬劑疫苗？管碧玲批朱學恒烏龍翻譯

名嘴朱學恒在臉書粉專上發文，引用日本自民黨參議員佐藤正久的受訪內容，指出就是佐藤正久說「台灣只需要一百萬劑疫苗」，不過對於原文的「とりあえず」，引發不同討論聲音。民進黨立委管碧玲今（10）日在臉書上引用在日台僑的譯文，批評朱學恒是「烏龍翻譯」，還說「得罪完外務省，朱學恆繼續得罪自民黨！」
記者鄭宏斌／台北報導
2021-06-10 21:08:00
管碧玲說，有駐日台僑因為看到朱學恒的文章而急壞了，傳給她影片正確的翻譯：「台灣共兩家公司自產的疫苗預計在7月以後陸續提供一次一千萬劑，（和之前購置的疫苗）加起來共約兩千萬劑的量，於是（台灣商請）我們『#緊急先』（提供）台灣100萬劑應急，當初的消息是這樣。」
管碧玲還用啤酒作為比喻，她說，朱學恒如果改行賣啤酒，那麼，日本客人如果說：「先給我一瓶啤酒⋯⋯」朱會認為：「哇咧，你只要一瓶啤酒喔？！」
管碧玲指出，「とりあえず」就是「姑且、暫且、那就先...」的意思。翻成「只、僅僅」完全是錯譯；要帶有「僅僅」意思的原文一定是「とりあえず・・・のみ／だけ／ほどでよい」（所以先・・・就好），而且語境就是帶有「先・・・之後再・・・」的意思。
管碧玲批評，朱學恒得罪完日本外務省，現在要得罪日本自民黨外交部會，這些可都是形塑日本外交政策關鍵的人物。
管碧玲說，大和是很怕麻煩的民族，「這些人不眼看這些關係都被他們得罪光、讓日本人不願意再淌這個渾水不罷休」，照道理應該是全民公敵，竟然還有人在救命關頭，「為這些專門放火燒自己人的生物宣傳開脫，喪心病狂，令人髮指。」