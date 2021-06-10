失智嬤確診待不住病房！醫護出妙招秒安靜 網一看讚翻
台灣COVID-19疫情嚴峻，但別忘了我們要隔離的是病毒，而不是人與人之間的關懷與愛心。慈濟基金會就分享了台北慈濟醫院的一個真實病例，一位失智的老奶奶確診被院方收治後，卻待不住隔離病房，頻頻自行跑到外面。後來醫護人員想出一個好方法，才讓老奶奶乖乖接受治療，溫馨故事讓網友全讚翻。
編輯中心/綜合報導
2021-06-10 21:47:13
慈濟基金會副執行長何日生今（10）日在慈濟基金會的臉書以「隧道的那一頭」為題發文，指出一位罹患失智及躁鬱症的老奶奶確診後，待不住隔離病房，被其他醫院轉送到慈濟醫院收治。一開始院方嘗試把病房上鎖，想不到老奶奶還是用湯匙敲開病房跑了出去。
後來家屬建議，老奶奶只要旁邊有一個人，即使不講話，也會讓她比較平靜。但老奶奶確診新冠肺炎，家屬也不能在旁陪病，忙碌的醫護人員更沒辦法指派一人專門整天待在老奶奶病房內。最後院方想出好方法，找來一個跟真人一樣大小的填充娃娃，細心畫上五官，充氣後穿上防護衣，放在老奶奶的病房裡。乍看下就像有人坐在那，之後老奶奶果然安靜下來，可以乖乖待在房內安心治病了。
何日生強調，「每一個病患從感染到出院，就像是從隧道那一頭，穿過黑暗，一直到看見隧道那一頭的光明。有些病患當然出不了這條黑暗的隧道，走了。而醫護最欣慰地就是看到病患走出隧道，走出黑暗。重見光明。」何日生最後呼籲，希望通過無私的誠心與互助利他之心，「讓全體社會共同地走出隧道，看到光明。」（編輯：倪浩軒）
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