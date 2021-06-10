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影／日本組合式負壓隔離艙抵台　陳時中親自接機

▲首批10座負壓隔離艙今天順利運抵桃園機場。疫情指揮中心指揮官陳時中親自到機場接機，後續將開放醫院登記，以急救責任醫院為優先。（圖／記者李春台翻攝）
▲首批10座負壓隔離艙今天順利運抵桃園機場。疫情指揮中心指揮官陳時中親自到機場接機，後續將開放醫院登記，以急救責任醫院為優先。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2021-06-10 22:02:22

為了紓解台灣醫療量能，由前交通部長林佳龍募資購買的日本組合式負壓隔離艙，今（10）日晚間6時左右，首批10座負壓隔離艙順利運抵桃園機場。疫情指揮中心指揮官陳時中親自到機場接機，後續將開放醫院登記，以急救責任醫院為優先。

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首批10座負壓隔離艙原本要在8日抵台，但因組裝零件短缺，臨時取消運載，改在今日以華航CI6705貨機裝載，下午4時左右從日本東京成田機場起飛，晚間6時3分抵達桃園機場，地勤人員卸載後拖至華儲公司進行後續查驗與組裝，陳時中也在相關單位陪同下至機坪接機，全程並未受訪。

台灣疫情升溫，醫療體系負擔吃緊，由林佳龍創辦的光合基金會號召企業，捐贈室外組合式負壓隔離艙，短短兩天內募集超過5000萬，提供20座室外組合式負壓隔離艙。

林佳龍7日在個人臉書發文預告集資結束後，希望在一週內將負壓隔離艙送到前線，保護正在保護我們的醫護人員，第一批10座抵達桃園機場組裝完成後，馬上送到衛福部指定的醫院使用；其他10座連同各界接力響應捐贈的數量，也希望在月底全部到位，提供中央疫情指揮中心調度至全國有急需的46家重度急救責任醫院及熱區相關醫院。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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