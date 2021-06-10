「台灣疫情最糟情況早過去」　醫：沒理由把大家當白老鼠

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈政男醫師今晚在臉書發文評論高端疫苗解盲成功，沈政男指出「你看那些當初擔心新增案例指數型成長的人，今天在發什麼文？嘿，高端解盲，抗體將近百分百！」沈政男質疑，「你連疫情走勢都不會判斷，以為台灣就要每天新增數千上萬了，怎麼，國產疫苗解盲，你又突然變成疫苗專家了？」
沈政男接著以中國疫苗為例，強調他們「至少把一、二期實驗成果刊登在知名期刊Lancet了，是不是台灣的疫苗也應該寫篇文章刊登出來？」沈政男認為，「說是緊急授權，不用三期試驗，問題是，以台灣目前的疫情，有緊急到要把大家當作白老鼠嗎？」
沈政男預言「台灣疫情最糟糕的情況早就過去了」，絕對不可能再出現指數型成長的疫情了，接下來只要出現任何案例，一定會被強力圍堵，不可能讓病毒擴散，「為什麼必須讓大批國民施打保護力還沒經過科學驗證的疫苗？」
沈政男喊話，「距離國產疫苗七月底上市還有一個多月，希望各縣市首長，尤其是雙北，一定要把新增案例壓到最低，讓疫情可以緩解，也讓那些護航國產疫苗的人，沒有正當理由把大家當成白老鼠。」沈政男更特別點名台北市長柯文哲，「必須把疫苗管理與施打流程統整好，但更重要的是，必須把心思集中在防疫，讓每日新增繼續下降。只要台北市的防疫成績成為全國最好，就是將功折罪，不至於讓『好心肝』事件的效應被政敵無限上綱。」（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。