「台灣疫情最糟情況早過去」　醫：沒理由把大家當白老鼠

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▲高端疫苗今日召開記者會進行新冠肺談疫苗二期臨床試驗數據解盲。（圖／擷取自櫃買中心重訊記者會直播）

× ▲高端疫苗今日召開記者會進行新冠肺談疫苗二期臨床試驗數據解盲。（圖／擷取自櫃買中心重訊記者會直播）

說是緊急授權，不用三期試驗，問題是，以台灣目前的疫情，有緊急到要把大家當作白老鼠嗎？

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）