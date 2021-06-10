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「台灣疫情最糟情況早過去」　醫：沒理由把大家當白老鼠

▲高端疫苗今（10）日二期解盲成功，等待通過EUA緊急授權便可上市。但精神科醫師沈政男認為，「台灣疫情最糟糕的情況早就過去了，為什麼必須讓大批國民施打保護力還沒經過科學驗證的疫苗？」（圖／翻攝自沈政男臉書）
▲高端疫苗今（10）日二期解盲成功，等待通過EUA緊急授權便可上市。但精神科醫師沈政男認為，「台灣疫情最糟糕的情況早就過去了，為什麼必須讓大批國民施打保護力還沒經過科學驗證的疫苗？」（圖／翻攝自沈政男臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-10 23:16:45

高端疫苗公司今（10）天下午召開記者會，宣布二期臨床主試驗解盲成功，在安全性上所有受試者未出現不良反應。接著將申請EUA緊急授權，全力拼7月上市。對此，精神科醫師沈政男認為「台灣疫情最糟糕的情況早就過去了，絕對不可能再出現指數型成長的疫情」，在這樣的前提下，「為什麼必須讓大批國民施打保護力還沒經過科學驗證的疫苗？」直呼沒有正當理由「把大家當成白老鼠」。

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▲高端疫苗今日召開記者會進行新冠肺談疫苗二期臨床試驗數據解盲。（圖／擷取自櫃買中心重訊記者會直播）
▲高端疫苗今日召開記者會進行新冠肺談疫苗二期臨床試驗數據解盲。（圖／擷取自櫃買中心重訊記者會直播）
沈政男醫師今晚在臉書發文評論高端疫苗解盲成功，沈政男指出「你看那些當初擔心新增案例指數型成長的人，今天在發什麼文？嘿，高端解盲，抗體將近百分百！」沈政男質疑，「你連疫情走勢都不會判斷，以為台灣就要每天新增數千上萬了，怎麼，國產疫苗解盲，你又突然變成疫苗專家了？」

沈政男接著以中國疫苗為例，強調他們「至少把一、二期實驗成果刊登在知名期刊Lancet了，是不是台灣的疫苗也應該寫篇文章刊登出來？」沈政男認為，「說是緊急授權，不用三期試驗，問題是，以台灣目前的疫情，有緊急到要把大家當作白老鼠嗎？

沈政男預言「台灣疫情最糟糕的情況早就過去了」，絕對不可能再出現指數型成長的疫情了，接下來只要出現任何案例，一定會被強力圍堵，不可能讓病毒擴散，「為什麼必須讓大批國民施打保護力還沒經過科學驗證的疫苗？」

沈政男喊話，「距離國產疫苗七月底上市還有一個多月，希望各縣市首長，尤其是雙北，一定要把新增案例壓到最低，讓疫情可以緩解，也讓那些護航國產疫苗的人，沒有正當理由把大家當成白老鼠。」沈政男更特別點名台北市長柯文哲，「必須把疫苗管理與施打流程統整好，但更重要的是，必須把心思集中在防疫，讓每日新增繼續下降。只要台北市的防疫成績成為全國最好，就是將功折罪，不至於讓『好心肝』事件的效應被政敵無限上綱。」（編輯：倪浩軒）

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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