NOW早報／泡麵必加啥？老饕曝「另類搭配」：升級又飽足

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原PO在PTT女孩板發文表示，自從開始在家工作後，在家煮東西的次數變多了，雖然還是會叫一下外送，但為了省一點，還是自己煮居多，不過，零廚藝的他，最常煮的就是泡麵或火鍋，「很愛吃辛拉麵的我，都是辛拉麵配泡菜、青菜一起煮，有時候會加一下海瑞貢丸或雞蛋豆腐，最後再加上起司，大概就是這幾樣材料輪流搭配。」
原PO透露，以前不太覺得這樣的組合有什麼問題，但最近實在太常煮，一箱的辛拉麵都煮快一半，讓他感到非常膩！因此便想問問大家「煮泡麵都會加什麼料？或是特別的吃法？」
問題一出，立刻掀起熱論，網友紛紛留言「蛋、火鍋肉片、貢丸 , 隨便加隨變好吃.」、「最近加入透抽煮，超讚der！」「蛋、腐竹（厚的豆皮），撒點蔥花、青菜」、「杏鮑菇、高麗菜、泡菜、韭菜盒、起司、豆腐、雞胸肉片、牛奶，根本部隊鍋」、「火鍋的那種豆皮，超好吃」、「蛤蜊跟辛拉麵很搭」、「青菜真心覺得大陸妹、大白菜、高麗菜跟泡麵超配，尤其後面兩個先跟調味包一起煮爛，吸滿湯汁咬下去超讚！」「牛肉乾才是王道」。
另也引來老饕分享「神級搭配」直指「餓一點的話會多加個豆腐或餛飩」「沒有人喜歡泡麵加白飯嗎？澱粉派對超讚」、「我有試過水餃跟冷凍煎餃還不錯」、「我都加水餃，直接幫水餃升級，又飽足」；此外，還有鄉民建議「試試看混泡麵」。
今日天氣／各地氣溫略升 山區、中南部午後有雨
今（11）日太平洋高壓稍增強，天氣較為穩定，各地大多為多雲到晴，午後各地山區及中南部平地仍有局部短暫雷陣雨，降雨的範圍及量值會比昨日減少，除了午後雷雨之外，由於風向仍為東南風，花東及恆春半島不定時會出現局部短暫陣雨；各地高溫約31到35度，盆地及近山區或河谷有機會再高一些。
疫苗引「美中角力」開打？謝金河：未來90天世界有大變化
繼日本捐贈124萬劑AZ疫苗之後，美國跨黨派訪問團6日搭乘美軍C-17運輸機訪台，抵台後也宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗，財信傳媒董事長謝金河曾對此分析，這場疫苗大戰背後千絲萬縷，更稱川普執政4年，為美中角力揭開賽局的序幕，昨（10）日上午，他再度於臉書直言「未來關鍵的90天，這個世界會有大變化！
高端稱二期解盲成功 食藥署：盡快審查！最快3天通過EUA
國內疫情嚴峻，國產疫苗研發備受關注，高端疫苗公司昨（10）天下午召開記者會，公布新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗期間分析數據解盲，高端疫苗總經理陳燦堅宣布，解盲成功，在安全性上所有受試者未出現不良反應。對此，食藥署表示會盡快展開審查，最快3到5天有機會通過、正式核發EUA。
不只志工！好心肝診所偷打疫苗 神隱一天終於發聲明了
台北市好心肝診所私下違規，被爆出替肝基會、診所志工打疫苗，事件越演越烈，不只指揮中心發新聞稿表示要嚴懲，相關檢調單位也介入調查，北市府也召開記者會說明，但肝基會相關人員卻神隱一日不願做出任何回應，一直到昨（10）天下午三點多才發出聲明。
鄭家純「穿吊帶襪」現身小吃店 一轉身翹臀被看光
鄭家純（雞排妹）憑日系童顏及32D、22、33魔鬼身材迷倒一票粉絲，防疫期間她沒閒著，除了忙自家情趣用品品牌，還開了Podcast節目，不過該給的福利也沒有少。9日鄭家純釋出之前完成的外拍作品，「上下失守」的造型讓人看得血脈賁張。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。