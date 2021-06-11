「聯電目標價下修」影響股價之嫌？謝金河：外資背後算盤
半導體產業發展的後勢強勁，外資對於聯電（2303）目標價看法卻有極大落差，財信傳媒董事長謝金河昨（10）日深夜，在臉書質疑「外資暗算聯電，背後的算盤？」並分析近期市場動向，直言對2022年獲利衰退報告，似乎有意圖影響股價之嫌。
編輯中心/綜合報導
2021-06-11 07:31:30
謝金河提到，有幾個朋友來電詢問，外資把聯電的目標價砍到40元，問他有什麼看法？他趕緊上網了解一下，一家名叫Bernstein，中文翻譯成聯博的外資機構，稱聯電的利多應在市場預期中，呼籲客戶不要等到曲終人散時才要離場，將聯電的投資評等降為「劣於大盤」，並將聯電目標價下修至40元，「我才知道很多人都被這個40元的價位嚇到，這家外資機構還估聯電2022年的獲利會比2021年少78%」，他認為這個報告非常聳動，也很情緒化，更非常主觀，不禁疑惑「尤其對2022年獲利衰退78%，怎麼算的？也沒有很清楚的交代，似乎有意圖影響股價之嫌」。
謝金河好奇瀏覽PTT網站，發現大家正熱烈討論這篇報告的內容，很多人都覺得外資想進貨，故意發布利空報告，把股價打下來。其實蹲了廿多年的聯電，去年才展現價值，市值一度衝上第七名。過去聯電毛利率約在11%左右，去年第四季拉升至23.9%，今年首季達26.53%，今年有機會朝30%的目標邁進。而聯電首季Eps（每股盈餘）0.85元，今年坐三望四機會不小，直言「明年晶圓產能仍吃緊，我不知道衰退78%的數字是怎麼出來的？」
至於這兩個月，高盛出具的報告給台積電880元，聯電76.3元的目標價，另一半外資機構Aletheia說聯電最甜美的時光還沒有到來，給予聯電75元的目標價，聯電基本面沒有什麼變化，外資機構看法卻南轅北轍。
謝金河最後表示，一個多月前，聯電的8家客戶共同集資千億元給聯電擴充產能，並且綁六年，前兩年允許聯電漲價，看起來供應端仍吃緊。而下游廠商仍被缺晶片所苦。最近Garmin主管告訴他，去年一顆電源管理IC報價0.6美元，年初漲到16美元，最近廠商報價一顆45美元，這也是矽力KY搖身變成股王的背景，顯見晶片缺貨問題仍難解。力積電董事長黃崇仁接受他的訪問時也透露，對於明年景氣十分看好，他認為明年有五成到一倍的成長空間。（編輯：賴詠璿）