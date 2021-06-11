Bentley客製化服務跨足新領域，將客戶遊艇打造成與Continental GT相同風格!

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Rolls-Royce、Bentley等豪奢汽車品牌皆有依客戶需求打造車輛的特殊客製化服務，前幾天才看到一部極致客製化Rolls-Royce Boat Tail的新聞，其細膩的作工加上特製套件堆疊下讓這部車的身價突破7億台幣之譜，已經是只要你有錢真的能使鬼推磨的程度。無獨有偶，Bentley最近也收到一位客戶希望將遊艇打造成跟愛車相同風格的委託案，因此與遊艇製造商Contest Yachts聯手合作將內裝換上與Continental GT同款的Hotspur紅色與Linen亞麻皮革，皮革表面同樣採菱格狀的縫線圖樣，木質材料同樣與中控儀表使用相同色系，船體則使用深藍色調與自身愛車的Light Sapphire淡寶石藍相互輝映，兩者幾乎等同是複製貼上的概念呈現。
作為該計畫的負責人Brett Boydell表示，Bentley Design Services的專業技術能完美的將工匠技術複製到另一個物件上，這次藉由重新打造遊艇內裝的方式將客製化服務提升至更高層次；Contest Yachts執行長則表示自身品牌向來以極致客製化聞名，我們的服務向來以滿足客戶的需求與偏好為宗旨，這次有機會與Bentley聯手合作是一項全新嘗試，也讓客製化服務能跨領域達到符合客戶期待的最佳範例。