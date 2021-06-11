注意午後雷雨！各地多雲到晴、馬祖有濃霧 高溫上看33度
中央氣象局今（11）日表示，今明兩日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨。馬祖有局部霧或低雲影響能見度；今晚至明日東北部沿海地區及基隆北海岸有較強陣風。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-11 08:01:35
這個週末就是端午連假，氣象局提醒，連假期間將受南風影響，迎風面地區降雨機率將升高，要特別注意午後雷雨的發生，盆地、河谷則有36度以上炙熱高溫的出現。西半部地區高溫可達33-35度，東半部31-33度，其中西半部近山區平地、河谷、盆地等區域，因缺乏海風調節，局部甚至可能達36度以上之極端高溫，請防範熱傷害。受到風向影響，迎風面的花東、恆春半島，整天將可能不定時有短暫陣雨。各地山區，午後將可能有局部雷陣雨。
週日將轉偏南風，南風將帶來較多水氣，迎風面中南部的降雨機率會稍增，因此整體天氣，以多雲到晴為主，但南部降雨略增、午後局部雷陣雨，外出時請稍留意並適時準備雨具。
至於端午節當天，整體受西南風影響，大環境轉為西南風，帶來較多水氣，迎風面中南部其降雨機率增多，因此將有間歇陣雨發生，其餘各地仍多雲到晴、午後局部雷陣雨。北、東半部以多雲到晴的天氣為主，午後可能有局部雷陣雨。氣溫方面，北、東半部地區高溫約32、33度，感受悶熱，局部花東地區，受到西南風過山沉降影響，氣溫可能更高；中南部因雲量較多、偶爾降雨，最高溫將稍稍下降，但仍有31度左右，沒下雨時仍感受悶熱。