雄獅集團欣傳媒總監林芳怡確診驟逝　不適到不治不到一天

雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡10日驚傳因新冠肺炎驟逝，從身體不適到送醫不治，僅短短不到24小時，讓親友們備感錯愕，紛紛湧入臉書表達哀悼。稍早，林芳怡的臉書已經轉為紀念帳號。她的好友、總統府前攝影官鄧惠恩10日在臉書哀痛表示，衛福部10日公布21名男性、7名女性個案，共計28例死亡，他們不僅僅是衛福部的一個編號，他們都有名字和關愛他們的人。





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鄧惠恩提到，他與林芳怡是相識30多年的老友，如今聽聞對方驟逝，第一時間除了震驚，也感到難過與不捨。林芳怡是一位熱愛建築、旅行、生命及媒體工作的人，結果從身體不適到呼吸困難，再到送醫缺氧、過世，死後確診「竟然不到24小時」，讓鄧惠恩感嘆：「原來COVID-19讓我們與死亡的距離是那麼近...。」許多親友也紛紛發文致哀：「為什麼會這麼突然」、「第一時間覺得是假消息，因為昨天我還跟芳怡老師互傳訊息說大家平安」。





台大政治系副教授彭錦鵬也發文悼念並透露，林芳怡是建築界幾乎都認識的快樂天使，也是他最早期的臉書好友，當時最喜歡看她有關建築和室內設計的分享。她永遠都是心情愉悅的和建築人互動、帶團、辦活動，是大家最喜愛的「林老師」。林芳怡前幾天還在感謝日本贈送疫苗，怎料昨晚突然無法呼吸，緊急送醫，在救護車上過世，經檢查確診新冠肺炎，彭錦鵬也強調：「疫情比我們感覺到的，嚴重太多了。疫苗疫苗疫苗，太重要了。」





根據信義學堂簡介，擁有成大建築學士、淡江建築碩士學歷的林芳怡，曾任《室內》雜誌企劃主任、《建築師》雜誌執行編輯與主編，後來成立公司，專門籌辦建築相關文化活動，曾任教於東海大學建築系，著有《建築向前走》、編有《台北大街風情》、《寧靜的地景革命 --宜蘭厝第二期建築圖集》、《台灣的木建築》等書。她在5月22日曾在臉書Po文說：「我願意相信政府與指揮中心，然後做好自己的本分。配合防疫，繼續宅好宅滿，戴好口罩，勤洗手！」讓人看了感到相當心酸。





新聞來源為Newtalk 新頭殼



