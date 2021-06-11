許光漢沉潛2個月露臉了　「苦中做樂的人才是贏家」

30歲許光漢3月底因切割拒用新疆棉的品牌，被台灣網友扣上親中帽子，似乎為避免社群平台變成輿論戰場，臉書及IG已長達2個多月沒有更新。近來本土疫情嚴峻，許光漢9日終於發布新貼文，除了呼籲防疫，也報告近況，一句「

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許光漢以文青又詼諧的口吻說：「

▲▼許光漢分享生活、工作照。（圖／許光漢IG）

▲《想見你》鐵三角視訊合照。（圖／許光漢臉書）

▲許光漢防疫料理照。（圖／許光漢臉書）