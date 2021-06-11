親近家人施打疫苗　張麗善：降低防疫指揮官風險

（中央社記者蔡智明雲林縣11日電）雲林縣長張麗善哥哥、前縣長張榮味施打AZ疫苗惹議。張麗善今天臉書發文，防疫人員親近家人施打疫苗，避免家庭群聚感染，讓身為防疫指揮官的她，能保持最佳狀況為大家服務。





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張麗善今天凌晨在臉書發文，「原來～都是疫苗惹的禍」，指她身為防疫指揮官每天忙進忙出，為的是要防堵疫情擴散，必須承擔照顧近68萬鄉親的安危。





張麗善說，讓防疫人員親近家人可以施打疫苗，避免家庭群聚交叉感染，讓站在前線的防疫人員沒有後顧之憂，願意為守護鄉親衝鋒陷陣全力以赴，沒有特權也沒有插隊，主要目的是將指揮官的風險降到最低，讓指揮官能保持最佳狀況為大家服務。





網友在張麗善貼文下方紛紛留言。黃姓網友說，都是疫苗惹的禍，今天如果疫苗足夠，就不會有這麼多是非對錯。林姓網友則認為，如果要證明清白，請公布張家人接種疫苗的日期。





此外，還傳出雲林縣議員也打了疫苗。雲林縣議員廖郁賢表示，在5月27日施打了縣議會幫議員預約的AZ疫苗，未能意識到第一線醫護還有人尚未施打，就接受議會的安排，在此致上她最深的歉意。





廖郁賢指出，4月多疫情尚未惡化時，因為疫苗施打情況不踴躍，縣府向縣議會建議，避免疫苗過期，議員工作也時常需要與不特定大眾互動，特別是在高齡化的雲林時常要跟年長選民接觸，為了保護議員、也避免議員成為防疫破口，建議可以讓議員先打疫苗。





雲林縣議員邱世文則說，施打疫苗一事是縣府透過議會徵詢議員施打意願，他誤以為縣府已完成CDC（衛福部疾病管制署）規定第一類醫護的施打作業後仍有餘裕，一時失察沒有求證，個人感到非常愧疚及抱歉，鄭重向社會大眾道歉，尤其對不起雲林醫護人員。





張榮味5月31日假釋出獄，隔天就施打AZ疫苗，外界質疑運用特權「插隊」；張麗善日前受訪時強調，張榮味與自己住在前後院，符合中央明訂前3類對象同住者，施打疫苗合法；立委蘇治芬則指出，張榮味女兒張嘉郡也違規打疫苗。





雲林地檢署9日立案偵辦，並發函向衛生福利部疾病管制署及雲林縣衛生局，調取相關資料查明釐清中。（編輯：黃世雅）1100611



