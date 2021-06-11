COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

親近家人施打疫苗　張麗善：降低防疫指揮官風險

▲雲林縣長張麗善11日在臉書發文表示，防疫人員親近家人施打疫苗，避免家庭群聚感染，讓身為防疫指揮官的她，能保持最佳狀況為大家服務。（圖／雲林縣政府提供）
▲雲林縣長張麗善11日在臉書發文表示，防疫人員親近家人施打疫苗，避免家庭群聚感染，讓身為防疫指揮官的她，能保持最佳狀況為大家服務。（圖／雲林縣政府提供）

中央社

2021-06-11 10:54:27

（中央社記者蔡智明雲林縣11日電）雲林縣長張麗善哥哥、前縣長張榮味施打AZ疫苗惹議。張麗善今天臉書發文，防疫人員親近家人施打疫苗，避免家庭群聚感染，讓身為防疫指揮官的她，能保持最佳狀況為大家服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀

張麗善今天凌晨在臉書發文，「原來～都是疫苗惹的禍」，指她身為防疫指揮官每天忙進忙出，為的是要防堵疫情擴散，必須承擔照顧近68萬鄉親的安危。

張麗善說，讓防疫人員親近家人可以施打疫苗，避免家庭群聚交叉感染，讓站在前線的防疫人員沒有後顧之憂，願意為守護鄉親衝鋒陷陣全力以赴，沒有特權也沒有插隊，主要目的是將指揮官的風險降到最低，讓指揮官能保持最佳狀況為大家服務。

網友在張麗善貼文下方紛紛留言。黃姓網友說，都是疫苗惹的禍，今天如果疫苗足夠，就不會有這麼多是非對錯。林姓網友則認為，如果要證明清白，請公布張家人接種疫苗的日期。

此外，還傳出雲林縣議員也打了疫苗。雲林縣議員廖郁賢表示，在5月27日施打了縣議會幫議員預約的AZ疫苗，未能意識到第一線醫護還有人尚未施打，就接受議會的安排，在此致上她最深的歉意。

廖郁賢指出，4月多疫情尚未惡化時，因為疫苗施打情況不踴躍，縣府向縣議會建議，避免疫苗過期，議員工作也時常需要與不特定大眾互動，特別是在高齡化的雲林時常要跟年長選民接觸，為了保護議員、也避免議員成為防疫破口，建議可以讓議員先打疫苗。

雲林縣議員邱世文則說，施打疫苗一事是縣府透過議會徵詢議員施打意願，他誤以為縣府已完成CDC（衛福部疾病管制署）規定第一類醫護的施打作業後仍有餘裕，一時失察沒有求證，個人感到非常愧疚及抱歉，鄭重向社會大眾道歉，尤其對不起雲林醫護人員。

張榮味5月31日假釋出獄，隔天就施打AZ疫苗，外界質疑運用特權「插隊」；張麗善日前受訪時強調，張榮味與自己住在前後院，符合中央明訂前3類對象同住者，施打疫苗合法；立委蘇治芬則指出，張榮味女兒張嘉郡也違規打疫苗。

雲林地檢署9日立案偵辦，並發函向衛生福利部疾病管制署及雲林縣衛生局，調取相關資料查明釐清中。（編輯：黃世雅）1100611

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
82.05%17.95%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.58%12.42%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.15%37.85%
2021-06-08-2021-06-11
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀