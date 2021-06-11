急消毒！新光三越北中分店櫃姐確診 民眾投訴櫃姐隱匿
國內疫情嚴峻，連鎖大型百貨品牌新光三越台北、台中店都傳有櫃姐確診，引發同館櫃姐與民眾恐慌。新光三越站前店傳有3櫃姐確診，其中一名櫃姐還投訴同事隱匿6家人確診，同事母親因此過世，同事狂咳20幾天還去上班，6月8日確診，也害自己染疫。至於台中中港店也傳有櫃姐確診，該名櫃姐家屬為彰化確診個案，台中衛生局證實，也預計在下午說明詳細狀況。
記者許家禎／台北報導
2021-06-11 10:56:56
新光三越站前店傳出有3名櫃姐確診，昨（10）日提前在傍晚打烊消毒。但有民眾投訴媒體，有同事隱匿家人共6人確診，同事母親5月底過世，但同事都沒回報，出現症狀還照常上班，且狂咳20幾天，該名同事6月8日確診，投訴的民眾也確診，同時透露隱匿疫況的同事之同樓層櫃姐之前也確診，總計3人染疫。
新光三越站前店對外表示，接獲確診消息後，9日早上8點就做了全館大消毒，12點營業，也針對確診者的接觸者安排調查，目前沒有異狀，昨天下午5點也提早打烊進行清消，預計今天也會持續清毒。
新光三越中港店精品櫃姐也傳染疫，台中衛生局證實這項消息，該名櫃姐家為彰化確診個案，詳細疫調還在進行中，而中港店昨日提前關店進行清潔消毒，今日也休館一天。據了解，中港店預計明天起恢復正常營業，營業時間從中午12點到晚間8點。台中衛生局也預計在下午說明詳細狀況。
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