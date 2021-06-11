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急消毒！新光三越北中分店櫃姐確診　民眾投訴櫃姐隱匿

▲國內疫情嚴峻，連鎖大型百貨品牌新光三越台北、台中店都傳有櫃姐確診，引發同館櫃姐與民眾恐慌。５月初，台中市長盧秀燕還親自帶隊至新光三越百貨視察內部購物及用餐防疫。圖為資料照片(圖／柳榮俊攝2021.5.6)
▲國內疫情嚴峻，連鎖大型百貨品牌新光三越台北、台中店都傳有櫃姐確診，引發同館櫃姐與民眾恐慌。５月初，台中市長盧秀燕還親自帶隊至新光三越百貨視察內部購物及用餐防疫。圖為資料照片(圖／柳榮俊攝2021.5.6)

記者許家禎／台北報導

2021-06-11 10:56:56

國內疫情嚴峻，連鎖大型百貨品牌新光三越台北、台中店都傳有櫃姐確診，引發同館櫃姐與民眾恐慌。新光三越站前店傳有3櫃姐確診，其中一名櫃姐還投訴同事隱匿6家人確診，同事母親因此過世，同事狂咳20幾天還去上班，6月8日確診，也害自己染疫。至於台中中港店也傳有櫃姐確診，該名櫃姐家屬為彰化確診個案，台中衛生局證實，也預計在下午說明詳細狀況。

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新光三越站前店傳出有3名櫃姐確診，昨（10）日提前在傍晚打烊消毒。但有民眾投訴媒體，有同事隱匿家人共6人確診，同事母親5月底過世，但同事都沒回報，出現症狀還照常上班，且狂咳20幾天，該名同事6月8日確診，投訴的民眾也確診，同時透露隱匿疫況的同事之同樓層櫃姐之前也確診，總計3人染疫。

新光三越站前店對外表示，接獲確診消息後，9日早上8點就做了全館大消毒，12點營業，也針對確診者的接觸者安排調查，目前沒有異狀，昨天下午5點也提早打烊進行清消，預計今天也會持續清毒。

新光三越中港店精品櫃姐也傳染疫，台中衛生局證實這項消息，該名櫃姐家為彰化確診個案，詳細疫調還在進行中，而中港店昨日提前關店進行清潔消毒，今日也休館一天。據了解，中港店預計明天起恢復正常營業，營業時間從中午12點到晚間8點。台中衛生局也預計在下午說明詳細狀況。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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