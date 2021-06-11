特企／東騰機構30年建築職人精神　打造小檜溪人文新地標

北市精緻建築品牌東騰機構在桃園小檜溪推出的第一個建築作品《着東騰》，以高質感的「日式清水建築」，將台北住宅規劃設計引入水景私苑等特色，吸引許多桃園在地與雙北市客群青睞，銷售己進入最後倒數階段；2021年東騰機構30而立，在小檜溪更推出第二個建築作品《東騰青一》，將打造小檜溪摩天新地標，一月才剛推出，便已吸引許多桃園及雙北市東騰粉絲低調臻藏。





我是廣告 請繼續往下閱讀

東騰機構以人為本的建築職人精神，在雙北累積扎實口碑

東騰機構回歸以人為本的居住本質，長期與知名建築師合作，將人文精神融入每一個建築作品，精雕出每一棟獨一無二的東騰建築；細心規劃建築的綠意景觀，讓每一座東騰建築都蘊藏大量的翠綠情感，提升區域街廓的視覺美學，讓人們與生態的距離更貼近，加上規劃實住的室內格局，讓每一位住過東騰建築的住戶，都與家人有舒適的居住感動，因而在台北市與新北市累積扎實的建築口碑。





小檜溪綠軸起點 水岸公園首排百米棟距綠意景觀

東騰機構將累積多年的建築經驗與選地哲學，傾注於歷經30年開發的桃園小檜溪重劃區，打造區域新地標《東騰青一》。東騰機構獨具慧眼的選中小檜溪綠軸起點約1750坪方正壯闊的大基地，正面面對「觸動之森」公園與南崁溪水岸首排的綠意景觀。附近就有東門溪、南崁溪的雙溪生態流域圍繞，延伸出去就是小檜溪生態綠廊道。這是在區域內，甚至是桃園地區都很稀有的綠意環境。





邀請李文勝建築師為全案規劃設計，打造人文生態新地標

東騰機構特別邀請有「人文建築藝匠」美譽的李文勝建築師為《東騰青一》全案規劃設計，將立面、公設、景觀、燈光設計等做通盤考量，精雕出小檜溪人文生態建築新地標；獨創「動、靜、隱」的公設空間涵養，包含身動、心靜、靈隱，三大理念，蘊含安縵身心靈全沉浸式的Villa度假生活風格。獻給未來住戶的每一處細節都是細膩而動人的居住體驗。





凌空天際樹院 正對水岸公園

精心規劃大面景觀陽台，一層一景，戶戶享有三面採光全景視野，正對「觸動之森」公園的綠意景致、與南崁溪畔的水岸風光。58坪戶別還在陽台上規劃能種植綠樹的樹穴、未來在家裡陽台看出去就像是大片潑墨畫一般的城市水綠風景。





摩天新地標《東騰青一》，將重新定義城市天際線

東騰機構珍惜桃園小檜溪不被污染的翠綠生態寶藏，傾注30年的建築職人精神，打造重新定義城市天際線的摩天新地標，揉合講究工藝細節的細膩，精鑄磅礡與細膩凝鍊於一的《東騰青一》，勢必將成2021年桃園房市的話題鉅作。



