歷代最聰明、最不像商車的Volkswagen T7 Multivan正式亮相

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眾人期待已久的Volkswagen T7 Multivan終於在稍早前正式亮相，在搭載MQB平台後的T7 Multivan外型設計也有大幅進化，注入品牌家族設計元素的T7 Multivan有著跳脫以往和商用車剛硬線條，家族化圓潤的樣貌讓T7 Multivan更趨近於MPV感受，車側鈑件折線與LED尾燈則讓T7 Multivan整體顯得更為活潑。
除了煥然一新的外型車室設計更是新世代T7 Multivan最大轉變，首先配備的數位儀表與10吋中控螢幕擁有更一體式的設計，而新世代車行也取消傳統排檔桿改配備電子排檔並安置於中控螢幕左側，如此一來不僅提升科技感受同時也讓前座擁有更寬闊的活動空間。而科技配備還不僅於此，T7 Multivan也配備IQ.Drive系統，除有ACC主動式固定車距巡航、車道維持系統外，亦配置Travel Assist智慧車陣穿梭系統，使其一鍵就能啟動於0～210km/h之間提供半自動駕駛功能。
T7 Multivan後座規劃也進行堪稱史上最聰明大規模進化，其中T7 Multivan最具特色的多功能桌此次從圓形改為方形設計，而全新軌道設計不僅能讓多功能桌在後座鉗後移動，甚至還能移至前座使用。座椅部分T7 Multivan依舊採七人座設定，第二排能180度轉向，但於拆卸部分變得更為快速方便，另外第三排改為三張獨立座椅，讓空間機能變化與物品擺放更靈活，進而提供最大4,053公升置物容積。
動力部分除提供136hp與204hp汽油渦輪引擎與2022年追加150hp柴油引擎，T7 Multivan也首度搭載eHybrid插電式油電系統，能提供218hp綜效馬力與更節能的排放及油耗。