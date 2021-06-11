恩師黃世傑為疫苗之亂請辭　柯文哲：釐清真相後再懲處

北市爆出診所私打新冠肺炎疫苗，衛生局長黃世傑表示，他該負最大的責任，已經向市長柯文哲提出請辭。不過，北市府表示，市長指示

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黃世傑是柯文哲台大醫學院的學長，也是醫界的老師，被視為柯文哲的恩師。2014年柯文哲當選台北市長後，被延攬入市府擔任衛生局長，被寄予整頓市立醫院的重要任務。對於柯文哲愛開砲的個性，市議員徐泓庭詢問是否能守住學弟柯文哲的嘴，黃世傑回答表示，

「這點最困難！」