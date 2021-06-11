恩師黃世傑為疫苗之亂請辭 柯文哲：釐清真相後再懲處
北市爆出診所私打新冠肺炎疫苗，衛生局長黃世傑表示，他該負最大的責任，已經向市長柯文哲提出請辭。不過，北市府表示，市長指示待調查出爐、釐清真相後再做相關懲處。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-11 11:57:38
黃世傑是柯文哲台大醫學院的學長，也是醫界的老師，被視為柯文哲的恩師。2014年柯文哲當選台北市長後，被延攬入市府擔任衛生局長，被寄予整頓市立醫院的重要任務。對於柯文哲愛開砲的個性，市議員徐泓庭詢問是否能守住學弟柯文哲的嘴，黃世傑回答表示，「這點最困難！」
針對北市疫苗分配爭議，黃世傑昨日向柯文哲提出口頭請辭，北市府表示，市長表示目前全案進入調查，待調查出爐、釐清真相後再做相關懲處。柯市長並慰勉衛生局同仁，有疏失就改，有制度缺漏就補足，無須氣餒喪志、影響防疫工作，更期勉同仁繼續努力、全心抗疫。
北市府今（11）日表示，目前本案已進入司法調查，待調查釐清後再作懲處。
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