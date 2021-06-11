移工宿舍濺血案　大訊科技澄清無人發燒

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同一時間大訊科技也盤點同寢室的移工列管，同步要求宿舍的阮姓及黎姓移工也返回宿舍待命，在等待前往醫院採檢期間，因戴口罩問題，黎姓員工和阮姓移工在溝通中發生口角，黎姓移工一時氣憤持刀傷害對方，公司當下要求仲介緊急通知119將受傷員工及吳姓移工送往醫院醫療，僅在胸口及手臂有割傷情況經過醫治目前沒有生命危險。
感冒的吳姓移工同時經急診醫師判斷應該是有過敏及輕微感冒症狀並沒有新冠肺炎相關明顯症狀，為了保險起見已經在9號當晚進行PCR核酸檢測，目前自主隔離等待檢測報告出爐。
至於遭到民眾檢舉，大訊科技於新北市鶯歌區的移工宿舍為違章建築部分，大訊科技則表示，移工宿舍非大訊科技擁有，是由仲介承租，對移工管理及仲介的合作都是遵循法令法規，移工宿舍的管理都有合法取得執照和相關證明，並無所謂違法行為。
大訊科技特助表示秉持防疫優先及響應鄭文燦市長推動的企業自主進行外籍移工的新冠肺炎普篩，目前已經聯繫專責的醫療院所接洽，將針對園區內的移工進行普篩，來響應政府防疫措施，承擔企業防疫的社會責任。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。