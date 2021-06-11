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移工宿舍濺血案　大訊科技澄清無人發燒

▲大訊科技今天發出澄清稿表示，廠區無移工發燒，濺血案中行兇逃逸的移工也未發燒，有感冒症狀的移工都已經採檢隔離靜候結果。（圖／大訊科技提供）
▲大訊科技今天發出澄清稿表示，廠區無移工發燒，濺血案中行兇逃逸的移工也未發燒，有感冒症狀的移工都已經採檢隔離靜候結果。（圖／大訊科技提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-11 12:22:47｜2021-06-11 12:23:15

外籍移工染疫在全台掀起波瀾，日前在桃園八德區一處移工宿舍發生2名越南籍移工，因為未戴口罩引發口角進而持刀傷人的意外。傷人的移工已於昨（10）日中午到案，但由於外傳他發燒又未戴口罩引發外界驚恐成為防疫破口，事件中2名移工任職的大訊科技今（11）日發出新聞稿說明，整起事件中並沒有任何移工發燒，疑似感冒的移工也都採檢隔離，靜待結果出爐。

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大訊科技特助黃飛榮表示，事發當天得知1名吳姓移工在上班時有疑似感冒症狀（未發燒），單位主管第一時間通報防疫小組，當下決定暫停吳姓移工的工作，要求返回宿舍待命，同時致電的外籍移工仲介要求將吳姓移工帶往醫院檢查及快篩。

同一時間大訊科技也盤點同寢室的移工列管，同步要求宿舍的阮姓及黎姓移工也返回宿舍待命，在等待前往醫院採檢期間，因戴口罩問題，黎姓員工和阮姓移工在溝通中發生口角，黎姓移工一時氣憤持刀傷害對方，公司當下要求仲介緊急通知119將受傷員工及吳姓移工送往醫院醫療，僅在胸口及手臂有割傷情況經過醫治目前沒有生命危險。

感冒的吳姓移工同時經急診醫師判斷應該是有過敏及輕微感冒症狀並沒有新冠肺炎相關明顯症狀，為了保險起見已經在9號當晚進行PCR核酸檢測，目前自主隔離等待檢測報告出爐。

至於遭到民眾檢舉，大訊科技於新北市鶯歌區的移工宿舍為違章建築部分，大訊科技則表示，移工宿舍非大訊科技擁有，是由仲介承租，對移工管理及仲介的合作都是遵循法令法規，移工宿舍的管理都有合法取得執照和相關證明，並無所謂違法行為。

大訊科技特助表示秉持防疫優先及響應鄭文燦市長推動的企業自主進行外籍移工的新冠肺炎普篩，目前已經聯繫專責的醫療院所接洽，將針對園區內的移工進行普篩，來響應政府防疫措施，承擔企業防疫的社會責任。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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