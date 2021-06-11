弱勢學生在家防疫安心吃 基隆率全國之先直送健康蔬果箱
營造共善的經濟循環模式！慈濟基金會攜手基隆市政府合作，率全國之先提供「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」，直接配送2131位急困學生家中，讓學生防疫期間不出門，健康安心吃；推行「善經濟」之餘，同時照顧在地運輸業者生計，也媒合在地產業經濟。
記者陳志仁／基隆報導
2021-06-11 12:56:48
基隆市長林右昌今（11）日在教育處長林祝里、觀銷處長曾姿雯及參議翁利芳的陪同下，在市府貴賓接待室透過視訊的方式，代表市民向慈濟基金會執行長顏博文等人致謝；林右昌強調，這項善舉，共同照顧經濟弱勢的急困學生家戶，並結合在地運輸業者配發食物箱及蔬果箱，在經濟受疫情影響的狀況下，營造共善經濟循環模式，照顧學童同時能顧及多重的產業。
教育處指出，受疫情的影響，學校停課至暑假，市政府為照顧弱勢學生的用餐問題，停課不停餐，持續補助弱勢學生的午餐，防疫期間飲食上無後顧之憂；為能提升學生營養健康，教育處營養師以當令及健康食材，設計出「健康蔬果箱」內容，並由產發處協助媒合業者提供食材及後續包裝，暑假期間每月配送一次到學生家戶中，健康又營養。
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