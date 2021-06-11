COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

雄獅欣傳媒總監突呼吸困難驟逝　PCR採檢呈陽性

▲欣傳媒資深總監林芳怡在昨（10）日凌晨突然呼吸困難，送醫搶救不治，PCR採檢結果呈現陽性。 （圖／ 翻攝自林芳怡臉書）
▲欣傳媒資深總監林芳怡在昨（10）日凌晨突然呼吸困難，送醫搶救不治，PCR採檢結果呈現陽性。 （圖／ 翻攝自林芳怡臉書）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-11 13:06:07

雄獅集團旗下的媒體欣傳媒，其資深總監林芳怡在昨（10）日凌晨突然呼吸困難，送醫搶救不治，今（11）日PCR採檢結果呈現陽性，雄獅董事長王文傑稍早發出公開信表示，目前欣傳媒員工已採AB組分流上班，而還有一位接觸者PCR檢測結果待出爐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王文傑公開信中寫到，林芳怡10日凌晨因呼吸困難送醫急救，不治往生，後經PCR檢測為陽性。而雄獅集團欣傳媒員工自5月17日起採AB兩組於松山文創園區辦公室以及居家上班，2日是林芳怡最後一次進松菸辦公室上班，隔天起採居家上班至昨日，期間皆無相關症狀或接觸史。

在得知林芳怡PCR陽性確診訊息後，在松菸辦公室一同工作接觸的5名同事，皆於昨日進行PCR檢測，目前快篩結果皆為陰性，其中4位PCR檢測結果為陰性，另外1位PCR檢測結果待出爐。

此外，王文傑表示，松山文創園區所屬單位台北市文化基金會，對於林芳怡發生此事深感遺憾，亦謹慎面對此事，將對整個園區與所有辦公空間進行加強清消作業，並降載入園到班人力，即日起採居家辦公並實行自我健康監測，園區加強進出動線安全防疫措施，以維護大家的健康與安全。

王文傑說，林芳怡在公司任職近十年，開創了「欣講堂」、「雄獅講堂」、「欣建築」、「雄獅走讀」等，對集團邁向生活產業的貢獻卓著，提升品牌價值，芳怡老師在建築、設計、人文藝術領域學有專精，更對於旅遊、生活充滿品味與熱情，「相信芳怡老師在天堂自由悠遊，用天使的視野關照世界。芳怡老師您一路好走，我們永遠愛妳！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
84.42%15.58%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.54%12.46%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.11%37.89%
2021-06-08-2021-06-11
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀