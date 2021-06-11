雄獅欣傳媒總監突呼吸困難驟逝　PCR採檢呈陽性

我是廣告 請繼續往下閱讀
在得知林芳怡PCR陽性確診訊息後，在松菸辦公室一同工作接觸的5名同事，皆於昨日進行PCR檢測，目前快篩結果皆為陰性，其中4位PCR檢測結果為陰性，另外1位PCR檢測結果待出爐。
此外，王文傑表示，松山文創園區所屬單位台北市文化基金會，對於林芳怡發生此事深感遺憾，亦謹慎面對此事，將對整個園區與所有辦公空間進行加強清消作業，並降載入園到班人力，即日起採居家辦公並實行自我健康監測，園區加強進出動線安全防疫措施，以維護大家的健康與安全。
王文傑說，林芳怡在公司任職近十年，開創了「欣講堂」、「雄獅講堂」、「欣建築」、「雄獅走讀」等，對集團邁向生活產業的貢獻卓著，提升品牌價值，芳怡老師在建築、設計、人文藝術領域學有專精，更對於旅遊、生活充滿品味與熱情，「相信芳怡老師在天堂自由悠遊，用天使的視野關照世界。芳怡老師您一路好走，我們永遠愛妳！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995