台股周線連四紅　指數高點、可耐心等待低點承接不追高

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廖哲宏表示，雖然有些新興市場仍面臨疫情不確定挑戰，但目前歐美等成熟國家因疫苗施打加速，下半年生活型態及科技需求可能出現轉變。另一方面，一些電子零組件公司在漲價帶動獲利提升下，基期墊高，加上需求不確定提高，現階段要判斷明年能否成長並不容易。
廖哲宏表示，整體來說對明年科技產業並不悲觀，台灣科技業不乏成長趨勢。例如目前庫存仍低，短期沒有看到太大的訂單下修，第三季到第四季漲價也會持續，儘管近期手機或電視銷售存有一些雜音，但也看到一些科技應用有正面機會存在，包括雲端伺服器、車用電子等。
永豐投顧則指出，在投資策略上，指數已至高檔，買黑不追價，在個股選擇上，下旬起投信火力全開展開季底作帳力拼績效，投信上週買超OTC小型股52億元，主要買超標的中美晶、環球晶、力旺、譜瑞及世界先進。蘋果開始季度拉貨，蘋概股可以留意，另月營收已公布完畢，財報空窗期，不妨留意近期即將召開法人說明會的個股，容易獲得市場關注。預估本週指數區間17,000至17,500點。
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