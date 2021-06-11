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台股周線連四紅　指數高點、可耐心等待低點承接不追高

▲台股今（11）日在盤中一度大漲逾百點，終場台股以漲54.3點、收在17213.52點，成交量為4104.17億元。台股周線連四紅。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（11）日在盤中一度大漲逾百點，終場台股以漲54.3點、收在17213.52點，成交量為4104.17億元。台股周線連四紅。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-11 18:19:10

台股今（11）日在航運股挾業績題材帶頭，以及重要科技股走強以及營收表現亮眼等挹注下，開高震盪，重返17200點，盤中並一度大漲逾百點，終場台股以漲54.3點、收在17213.52點，成交量為4104.17億元。台股周線連四紅。法人指出，指數已達高點，週漲幅逐漸收斂，基本面無虞，可耐心等待低點承接不追高。

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針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， 即使台股近期經歷了大幅震盪，不過就大方向來說，相較於今年初，當時因2020年的低基期因素、搭配2021年成長可期，且很多零組件仍處於漲價趨勢，投資方向容易判斷。但時序走到現在，投資應開始放眼2022年。

廖哲宏表示，雖然有些新興市場仍面臨疫情不確定挑戰，但目前歐美等成熟國家因疫苗施打加速，下半年生活型態及科技需求可能出現轉變。另一方面，一些電子零組件公司在漲價帶動獲利提升下，基期墊高，加上需求不確定提高，現階段要判斷明年能否成長並不容易。

廖哲宏表示，整體來說對明年科技產業並不悲觀，台灣科技業不乏成長趨勢。例如目前庫存仍低，短期沒有看到太大的訂單下修，第三季到第四季漲價也會持續，儘管近期手機或電視銷售存有一些雜音，但也看到一些科技應用有正面機會存在，包括雲端伺服器、車用電子等。

永豐投顧則指出，在投資策略上，指數已至高檔，買黑不追價，在個股選擇上，下旬起投信火力全開展開季底作帳力拼績效，投信上週買超OTC小型股52億元，主要買超標的中美晶、環球晶、力旺、譜瑞及世界先進。蘋果開始季度拉貨，蘋概股可以留意，另月營收已公布完畢，財報空窗期，不妨留意近期即將召開法人說明會的個股，容易獲得市場關注。預估本週指數區間17,000至17,500點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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