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端午連假防人流移動　交通部今晚9時起嚴格管制匝道出入

▲交通部部長王國材今（11）日宣布，自今晚9時起，實施嚴格匝道儀控，控管全國道車流量。（圖／指揮中心提供）
▲交通部部長王國材今（11）日宣布，自今晚9時起，實施嚴格匝道儀控，控管全國道車流量。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-11 14:25:39

為因應端午連假，交通部部長王國材今（11），自今晚9時起，實施嚴格匝道儀控，控管全國道車流量，並關閉服務區賣場，

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王國材表示，為配合端午連假防疫措施，自11日晚上9時起，實施嚴格匝道儀控，控管全國道車流量在以往連假的交通量1／2 （53mvk、100萬輛車）以下；同時，已發函通知各地方警察機關及公警局，配合維持地方交通秩序；服務區賣場停止營業，僅保留部分廁所及加油站，並配合縮減停車位範圍。

公共運輸方面，王國材指出，端午連假實聯制，雙鐵、國道客運進出閘門或上下車都要刷，長程公運乘載率低於二成，退票不收手續費，落實梅花座，並加強清消，強制戴口罩。

王國財指出，再配合中央政策後，目前高鐵連假的運量剩5％、台鐵剩3.42％、國道客運剩3.76％；過去端午節連假移動約465萬人，今年剩下訂票6萬5795人，整體下降非常高，很謝謝國人同胞配合。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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