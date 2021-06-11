雄獅欣傳媒總監驟逝後確診 羅一鈞：隱形缺氧很難發現
國內新冠肺炎持續延燒，更傳出年約56歲的雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡，因突然無法呼吸在送醫途中就過世，檢查後確診新冠肺炎。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（11）日表示，隱形缺氧確實很難發現，沒有用血氧機偵測，確實有時候發作比較快速惡化。他也呼籲如果有相關風險接觸史或出現輕微疑似呼吸道症狀，可去就近的採檢站篩檢，特別是有接觸狀況的民眾。
記者顏真真/台北報導
2021-06-11 15:16:14｜2021-06-11 15:42:27
至於新光三越百貨公司也傳出櫃姐確診，羅一鈞說這部分還沒有特別掌握，疫調還是衛生局去處理。
對於欣傳媒資深總監林芳怡因突然無法呼吸在送醫途中就過世，檢查後確診新冠肺炎，羅一鈞進一步說明，隱形缺氧確實很難發現，此個案病程如何，指揮中心還沒回收到相關資料，但一般來講有出現隱形缺氧情形，若家中沒有用血氧機偵測，確實有時候發作比較快速惡化很難警覺到。
因此，羅一鈞指出，指揮中心目前也針對快篩陽性或是確診個案，希望都能安置到有醫護在的集中檢疫所或加強防疫旅館監測，而雙北也陸續發放血氧機，但最重要還是及早篩檢才知自己要特別注意，如果有相關風險接觸史或是出現輕微疑似呼吸道症狀，可就近去採檢站篩檢，現在雙北篩檢站拿號碼牌排隊有減少，不用花太多時間等候，因此還是鼓勵去做篩檢，特別是有接觸狀況的民眾。
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