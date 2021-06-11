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好毒好稀有，Audi RS6 Avant Johann Abt Signature Edition

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-11 14:25:20

RS 6 Avant是Audi旗下最強旅行車，但仍有不少改裝廠會進行動力升級，其中ABT先前推出外觀動力都進行升級的RS6-R，該版本隊車迷來說無疑是夢幻逸品，如今ABT則帶來真正逸品，限量64輛擁有800hp紀念創辦人的RS6 Avant Johann Abt Signature Edition。

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Audi新世代RS 6 Avant不僅有著頗具張狂的外觀造型，動力方面更有著600hp/81.6kgm輸出，但對於改裝廠與玩家來說仍嫌不夠，因此之後陸續也帶來不少改裝範例，其中德國知名改裝品牌ABT於2020年帶來RS6-R車型，當時該版本對許多車迷說可是夢幻逸品，不過日前ABT又有新作，而且此次可說是真正稀有，因為是紀念創辦人的RS6 Avant Johann Abt Signature Edition。

為遵循創辦人Johann Abt精神，RS6 Avant Johann Abt Signature Edition於外觀上也換上性能氣息更濃厚鮮明的空力套件，並於下擾流、側裙、葉子板鰭孔等處配置碳纖維飾板，同時前下擾流也附有Johann Abt簽名，除此之外RS6 Avant Johann Abt Signature Edition也配置各減重3.5公斤的22吋鍛造輪圈。

ABT推出紀念創辦人限量64輛的RS6 Avant Johann Abt Signature Edition。
ABT推出紀念創辦人限量64輛的RS6 Avant Johann Abt Signature Edition。
RS6 Avant Johann Abt Signature Edition外觀換上更具運動氣勢的空力套件。
RS6 Avant Johann Abt Signature Edition外觀換上更具運動氣勢的空力套件。
RS6 Avant Johann Abt Signature Edition有進行風洞測試，以確保整體力學與下壓力表現，
RS6 Avant Johann Abt Signature Edition有進行風洞測試，以確保整體力學與下壓力表現，
四顆22吋鍛造輪圈共減重14公斤。
四顆22吋鍛造輪圈共減重14公斤。
下擾流、後檔與側裙等處也配置碳纖維飾板。
下擾流、後檔與側裙等處也配置碳纖維飾板。
RS6 Avant Johann Abt Signature Edition當然少不了Johann Abt簽名。
RS6 Avant Johann Abt Signature Edition當然少不了Johann Abt簽名。
動力部分在經過調校後最大馬力達至800hp，扭力峰值也有99.9kgm輸出，為對應強悍性能也加大中冷器與加裝油冷等零件，然而在更強悍的性能驅動下，RS6 Avant Johann Abt Signature Edition 0～100km/h加速只要2.9秒，0～300km/h更只需28.35秒即能完成，極速也上看330km/h。然而如此有紀念價值RS6 Avant Johann Abt Signature Edition當然不會是長販版本，限量64輛讓它更顯獨特，當然如果心動的話動作也得要快才行。

車室也配有簽名紀念徽飾與門檻踏板。
車室也配有簽名紀念徽飾與門檻踏板。
該金屬碎片是當年1896年ABT工廠的鐵碎片。
該金屬碎片是當年1896年ABT工廠的鐵碎片。
RS6 Avant Johann Abt Signature Edition有著800hp/99.9kgm輸出。
RS6 Avant Johann Abt Signature Edition有著800hp/99.9kgm輸出。
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