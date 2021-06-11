好毒好稀有，Audi RS6 Avant Johann Abt Signature Edition

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Audi新世代RS 6 Avant不僅有著頗具張狂的外觀造型，動力方面更有著600hp/81.6kgm輸出，但對於改裝廠與玩家來說仍嫌不夠，因此之後陸續也帶來不少改裝範例，其中德國知名改裝品牌ABT於2020年帶來RS6-R車型，當時該版本對許多車迷說可是夢幻逸品，不過日前ABT又有新作，而且此次可說是真正稀有，因為是紀念創辦人的RS6 Avant Johann Abt Signature Edition。
為遵循創辦人Johann Abt精神，RS6 Avant Johann Abt Signature Edition於外觀上也換上性能氣息更濃厚鮮明的空力套件，並於下擾流、側裙、葉子板鰭孔等處配置碳纖維飾板，同時前下擾流也附有Johann Abt簽名，除此之外RS6 Avant Johann Abt Signature Edition也配置各減重3.5公斤的22吋鍛造輪圈。
動力部分在經過調校後最大馬力達至800hp，扭力峰值也有99.9kgm輸出，為對應強悍性能也加大中冷器與加裝油冷等零件，然而在更強悍的性能驅動下，RS6 Avant Johann Abt Signature Edition 0～100km/h加速只要2.9秒，0～300km/h更只需28.35秒即能完成，極速也上看330km/h。然而如此有紀念價值RS6 Avant Johann Abt Signature Edition當然不會是長販版本，限量64輛讓它更顯獨特，當然如果心動的話動作也得要快才行。