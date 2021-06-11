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NBA／爵士靠他贏球！米契爾復出6戰全勝　場均逼近詹皇

▲猶他爵士一哥Donovan Mitchell(米契爾)(左)復出後，爵士季後賽6戰全勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲猶他爵士一哥Donovan Mitchell(米契爾)(左)復出後，爵士季後賽6戰全勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-11 15:04:10

猶他爵士一哥Donovan Mitchell(米契爾)因傷缺席了例行賽最後16場比賽，直到季後賽第2場比賽才復出，不過等待的日子沒有白費，Mitchell歸隊後6戰全勝，生涯季後賽場均得分高居聯盟第6位，逼近「詹皇」LeBron James。

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Mitchell是在4月17日對溜馬的比賽中，不慎扭傷右腳踝，一路缺席到季後賽開打，首輪首戰爵士要求再讓一哥休息一場，結果以8分之差輸給第8種子灰熊。

Mitchell在G2復出，上場26分鐘高效拿下25分，接著場場得分都超越前役，率爵士以4比1淘汰灰熊，次輪首戰對上快艇，飆出45分為本季新高，今天次戰同樣包辦全場最高37分，率隊拿下2連勝，更是復出後的6連勝。

此外，在至少出戰25場季後賽的球員中，Mitchell場均得分28.4分，排在聯盟歷史榜第6，而前5名分別為Michael Jordan(33.4分¬)、Allen Iverson(29.7)、Kevin Durant(29.2分)、Jerry West(29.1分)以及James(28.7分)。

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