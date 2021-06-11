疫苗接種預約平台上線時程未定 唐鳳：等下一大批疫苗來
新冠肺炎疫情嚴峻，死亡人數不斷增加，各界關注疫苗施打預約平台何時能上線？行政院數位政委唐鳳今（11）日表示，上線時間是看下一大批疫苗進來時。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-11 15:08:07｜2021-06-11 15:12:40
行政院今日舉行記者會公布「孩童家庭防疫補貼」，媒體詢問「疫苗接種預約平台」何時能上線?唐鳳指出，月中會跟地方政府介接，這幾日也積極跟地方政府介接，上線時間是看下一大批疫苗何時進來時決定。
行政院發言人羅秉成補充表示，「疫苗接種預約平台」是針對不特定大眾大量施打時使用，目前日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，相關施打對象都已造冊，尚無須動用疫苗接種預約平台。75歲以上長者這部分依照健保卡施打，流感疫苗也有預約平台，詳細內容會由指揮中心對外詳加說明。
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