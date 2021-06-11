SWAG害羞防疫四部曲　血脈賁張程度令網友紛喊：母湯！

台灣新冠肺炎進入空前的緊繃，3級警戒兩度延期，就是希望能在最短時間內穩定疫情，而中央一再宣導出門必配戴口罩，保持好社交距離，勤洗手、消毒等防疫措施；不少藝人、網紅為舒緩民眾苦悶的氛圍，透過節目和直播，以較為輕鬆口吻，來讓人們稍喘一口氣。而近來，在「人與人遠距連結」相當稱職的平台SWAG也推出創意短片，將防疫必做的四件事與色色的劇情結合、詮釋，一看就不禁往壞壞的方面想，引起網友驚呼：這實在是太有創意了！





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▲用引人遐想的肢體語言，藉以倡導防疫觀念的重要。（圖／品牌提供）

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▲知名成人交友平台大玩色色創意，讓網友看得臉紅心跳。（圖／品牌提供）

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▲進入人多場合要確實量體溫、實聯制。（圖／品牌提供）

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▲防疫要確實，實用平台不可少，兩大社交平台互補救台灣。（圖／品牌提供）