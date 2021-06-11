SWAG害羞防疫四部曲　血脈賁張程度令網友紛喊：母湯！

台灣新冠肺炎進入空前的緊繃，3級警戒兩度延期，就是希望能在最短時間內穩定疫情，而中央一再宣導出門必配戴口罩，保持好社交距離，勤洗手、消毒等防疫措施；不少藝人、網紅為舒緩民眾苦悶的氛圍，透過節目和直播，以較為輕鬆口吻，來讓人們稍喘一口氣。而近來，在「人與人遠距連結」相當稱職的平台SWAG也推出創意短片，將防疫必做的四件事與色色的劇情結合、詮釋，一看就不禁往壞壞的方面想，引起網友驚呼：這實在是太有創意了！
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相信不少人都在廣告中看過指揮中心版本的防疫宣導，那有條不紊的風格深植人心，但除了中央，許多藝人、網紅也紛紛響應，用自己的方式傳達防疫觀念，就連擅於創造「人與人遠距連結」的SWAG，也推出了一分多鐘的防疫短片，由人氣直播主可可funnyg擔任防疫大使，而原以為是正經的宣導短片，沒想到一開始可可竟然對著鏡頭採跪姿瘋狂嬌嗔，喊著：（酒精）射太多了…直教人看了臉紅心跳，不過下一秒，鏡頭一拉遠，原來射在可可手上的是防疫必備的酒精，才讓人鬆了一口氣。
緊接著，身材火辣的可可背朝鏡頭，緩緩走進浴室，不到幾秒開始竟寬衣解帶，就當以為要大飽眼福之際，可可轉頭露出了臉上僅存的口罩，原來，這是在提倡全身上下都可以脫，就是口罩不能脫，要大家記得勤戴罩！下一幕，場景來到了似曾相似教室，只見可可臉露害羞，享受著遠端解放自我的愉悅，表示防疫期間，再怎麼開心，也要注意抱持1.5m的社交防疫距離。
最後，可可身穿俏麗粉紅色制服，化身性感尤物讓一個一個裸著上半身的男子進入身後的診間，彷彿在進行某種狂歡前的儀式，沒想到可可馬上話鋒一轉，是要提倡進入人多場合要確實量體溫、實聯制，並希望大家防疫期間，善用台灣兩大社交平台「台灣社交距離」以及「SWAG」。
SWAG防疫四部曲，四種引導遐想的情境，試圖勾起人們潛在的既視感，跳戰人類歪樓底線，會心一笑的幽默與灰色地帶，傳達現今防疫重要觀念，也讓一票網友大讚：「真有創意。」
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