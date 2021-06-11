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疫情累計300多人死亡　蔡總統致歉：深切不捨

▲總統蔡英文今（11）日表示，疫情的威脅仍然很大，每一位受到感染，甚至因此失去生命的國人，都是台灣這個大家庭的一份子。身為總統，他要表達最深切的不捨與歉意。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文今（11）日表示，疫情的威脅仍然很大，每一位受到感染，甚至因此失去生命的國人，都是台灣這個大家庭的一份子。身為總統，他要表達最深切的不捨與歉意。（圖／總統府提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-11 16:51:12｜2021-06-11 16:57:50

新冠肺炎本土疫情仍然嚴峻，總統蔡英文今（11）日表示，過去這一週，疫情的威脅仍然很大，尤其面對的是難纏的變種病毒。每一位受到感染，甚至因此失去生命的國人，都是台灣這個大家庭的一份子。身為總統，他要表達最深切的不捨與歉意，政府團隊一定會窮盡一切努力，把疫情控制下來，讓大家重新回到健康平安的日常生活。

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蔡總統說，讓疫情逐步趨緩，降低重症率和死亡率，是目前防疫團隊正全力投入的重點目標。另外，高風險社區中是否還有無症狀的感染情形，也要儘可能地找出來。

蔡總統表示，這段時間，防疫團隊強化醫療能量，並讓年長者優先施打疫苗，來降低重症率和死亡率。此外，PCR檢驗的量能也提升不少，風險較高社區的篩檢站，正有序地開設。企業也投入快篩，幫助我們在最短時間內，把所有可能的感染風險降到最低。

蔡總統指出，一個月以來，因應疫情的變化，做出調整和改變。從中央到地方，政府到民間，他們會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗。

明天就是端午連假，蔡總統表示，大家對於假期要避免外出、不能團聚，以及對於三級警戒再次延長，難免會有些失望與焦慮。即使如此，還是要再一次拜託大家，端午連假，請盡量留在原地，不要移動。真的有必要移動的狀況，也請務必做好防疫措施，減少接觸，才能避免疫情的擴散。

下星期日本提供的124萬劑AZ疫苗即將開始施打，蔡總統也請各縣市務必配合指揮中心的指引，做好規劃、有序施打。

蔡總統表示，昨天大家也聽到國產疫苗解盲的結果，但是否能夠獲得緊急授權，後續還有非常嚴謹的程序必須進行，相關單位也將依照審查標準，以專業、科學的嚴謹程序進行審查。

蔡總統說，不分國內外，安全、有效，是任何疫苗獲得緊急授權最重要的先決條件。政府一定會依照國際科學標準，為國人健康安全嚴格把關，請大家放心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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