房市／5月商用不動產交易仍延續需求

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土地類交易衝擊也較低，雖然一些民間或政府標售因疫情暫緩，會影響短期交易規模，但土地是建商長期經營的存貨，預期體質佳的建商會持續購地，但會利用調節推案速度來減輕壓力；至於餘屋多、財務壓力大的建商，售地變現情況可能增加。
辦公室部分，許多企業開始進行數位轉型或多元化服務來維持營收，在更專注謹慎於本業營運下，對辦公室短期需求可能趨緩或延後，但受衝擊較大的企業則會有退租或求售的現象。未來在防疫思維下，WFH辦公模式會讓企業更謹慎評估需求辦公空間大小、另外人員分流模式，也會讓企業增加第二辦公室，或將原規劃在廠房內的辦公空間分離出來另設辦公室。
受衝擊最嚴重的無疑是店面與旅館類。由於餐飲休閒住宿業營收多受影響，會有較明顯到期不續約或提前退租現象，屋主避免承租業者退租，多會採短期降租。至於已空置物件，在無收益且需求少狀況下，要處分更顯不易，會以有重建價值物件較有交易機會。
總經理柯宏安表示，五月份的交易多是在幾個月前就已進行的，是不能完全反映商用不動產受疫情的衝擊，評估短期內仍可能有買氣謹慎與遞延，但商用不動產與產業營運表現高度相關，從目前各種產業的整體狀況，且台商回流資金多，只要疫情能夠逐步控制降溫，對商用不動產市場仍是審慎樂觀。