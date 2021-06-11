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插隊打疫苗！雲林衛生局長致歉、張麗善反批中央政策失當

▲雲林縣長張麗善，針對家人插隊享特權打疫苗一事進行說明。（圖／取自張麗善臉書）
▲雲林縣長張麗善，針對家人插隊享特權打疫苗一事進行說明。（圖／取自張麗善臉書）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-11 17:05:09

國內本土疫情嚴峻，引發疫苗供應不足、搶打風波，其中以雲林縣長張麗善的個哥哥、前雲林縣長張榮味與前立委張嘉郡父女都遭爆插隊接種疫苗，被質疑享特權，張麗善今（11）日露面對外表示，中央並未說一線人員的同住家人不能施打，反批這期間疫苗施打順序一改再改、政策失當，讓地方無所適從，直指坐在辦公室吹冷氣的中央流行疫情指揮中心官員對真實社會運作處於茫然無知的狀態。

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張麗善今日與雲林縣衛生局長曾春美一同出面，對外說明近來遭爆其同住家人施打疫苗相關質疑。曾春美首先表示，為保持疫情期間指揮中心能正常運作，因此指揮中心的成員安全非常重要，而其家屬因生活範圍重疊，如果產生破口將會危及指揮體系，所以家屬是為防護的一環；但針對前縣長張榮味打疫苗引起的社會觀感不佳部分，他身為衛生局長，為此向社會大眾鞠躬道歉。

張麗善則說，他作為雲林縣防疫中心指揮官有義務向大家說明，這是由於中央防疫政策的失當，導致疫苗成為稀缺的珍貴物資，因此政府對疫苗施打順序有所規定，但卻一改再改，讓地方政府無所適從。

張麗善指出，醫護人員之外，還有許多默默維繫社會運作、勞動的群眾，他們同樣面臨染疫的風險，話鋒一轉，張麗善批坐在辦公室吹冷氣的中央流行疫情指揮中心的官員們，顯然對真實社會的運作，處於茫然無知的狀態，他們也無法同理這群無名英雄以及家屬面臨的困擾。

張麗善表示，他作為防疫指揮官，他必須嚴正呼籲中央除了顧慮防疫人員自身的安危，更應嚴肅思考他們的家人以及同住者的風險，基於5月3日的公文當中所有第一類到第三類的同住者最常接觸的家人可以施打疫苗，這是個德政，他希望這個德政能夠繼續保護防疫人員，讓他們願意衝鋒陷陣沒有後顧之憂，然而到6月9日前，他們所收到的公文，都沒說過要取消，並展示近來收到的公文，強調確實都沒有收到要取消的通知。

張麗善最後也強調，本土疫情嚴峻，他相信全台地方首長都是以100%的決心致力於防疫工作，不敢有任何懈怠，但如今所遇的困境，是其他國家早在去年就面臨過的挑戰，中央應儘速向國際購足疫苗，讓大家能同心協力把防疫做好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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