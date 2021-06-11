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竹縣東興國小線上畢業典禮　家長會贈百元悠遊卡

▲新竹縣東興國小家長會長曾逸君與校長曹江南致贈畢業生繪製圖案的悠遊卡。（圖／東興國小提供）
▲新竹縣東興國小家長會長曾逸君與校長曹江南致贈畢業生繪製圖案的悠遊卡。（圖／東興國小提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-06-11 17:07:31

▲新竹縣東興國小家長會長曾逸君（左）與校長曹江南（中）致贈畢業生繪製圖案的悠遊卡。（圖／東興國小提供）
▲新竹縣東興國小家長會長曾逸君（左）與校長曹江南（中）致贈畢業生繪製圖案的悠遊卡。（圖／東興國小提供）
疫情嚴峻時期，各級學校的畢業典禮都移師雲端，改為線上舉辦；新竹縣東興國小也架設直播網站，邀請老師、畢業生、在校生與家長們上線，在特別的時刻以特別的方式一同歡慶。而家長委員會也遴選了畢業生的美術作品製作悠遊卡，並儲值百元贈送給同學，祝福他們展開「幸福一百、快樂一百」的嶄新旅程。

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遇上疫情肆虐時期，孩子們期待的畢業旅行、畢業典禮全都泡湯，為了彌補遺憾，東興國小透過網路連線來唱畢業歌、頒發畢業證書以及頒發獎狀，無論是畢業生或在校生都在線上共同參與，大家一起回顧六年來的點點滴滴。

美術老師呂欣玫透過課程內容安排，讓畢業班的240位同學親身以手繪創作出獨特的四方花磚「花路由你 專美於前」，在圖案中嵌入母校元素與孩子創作思維的軌跡，在調和美感中鋪設出獨一無二的錦繡花路；由同學與老師共同討論票選，遴取24幅佳作，排版成為悠遊卡的圖案。

109學年度家長會長曾逸君表示，突如其來的疫情席捲全球，打破了大家的正常生活，眼前空蕩蕩校園，少了孩子們的嬉鬧與歡笑，即將畢業的學子，因此沒了熱熱鬧鬧互相擁抱的畢業典禮，但是相信彼此祝福的心並沒有缺席；家長會特別製作了儲值一百元的悠遊卡送給畢業生，祝福親愛的孩子們展開幸福一百、快樂一百的新旅程，「不管是誰，人生中都一定會有低潮，你只有熬過苦難，永不放棄的努力著，就有機會見到最好的自己。」

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