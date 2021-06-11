竹縣東興國小線上畢業典禮　家長會贈百元悠遊卡

疫情嚴峻時期，各級學校的畢業典禮都移師雲端，改為線上舉辦；新竹縣東興國小也架設直播網站，邀請老師、畢業生、在校生與家長們上線，在特別的時刻以特別的方式一同歡慶。而家長委員會也遴選了畢業生的美術作品製作悠遊卡，並儲值百元贈送給同學，祝福他們展開「幸福一百、快樂一百」的嶄新旅程。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-06-11 17:07:31
遇上疫情肆虐時期，孩子們期待的畢業旅行、畢業典禮全都泡湯，為了彌補遺憾，東興國小透過網路連線來唱畢業歌、頒發畢業證書以及頒發獎狀，無論是畢業生或在校生都在線上共同參與，大家一起回顧六年來的點點滴滴。
美術老師呂欣玫透過課程內容安排，讓畢業班的240位同學親身以手繪創作出獨特的四方花磚「花路由你 專美於前」，在圖案中嵌入母校元素與孩子創作思維的軌跡，在調和美感中鋪設出獨一無二的錦繡花路；由同學與老師共同討論票選，遴取24幅佳作，排版成為悠遊卡的圖案。
109學年度家長會長曾逸君表示，突如其來的疫情席捲全球，打破了大家的正常生活，眼前空蕩蕩校園，少了孩子們的嬉鬧與歡笑，即將畢業的學子，因此沒了熱熱鬧鬧互相擁抱的畢業典禮，但是相信彼此祝福的心並沒有缺席；家長會特別製作了儲值一百元的悠遊卡送給畢業生，祝福親愛的孩子們展開幸福一百、快樂一百的新旅程，「不管是誰，人生中都一定會有低潮，你只有熬過苦難，永不放棄的努力著，就有機會見到最好的自己。」