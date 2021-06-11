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在家防疫沒事幹！他「洗鍵盤加打蠟」　眾人秒懂分享災情

▲網友宅在家沒事做，把鍵盤分解後洗乾淨還打蠟。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》臉書社團）
▲網友宅在家沒事做，把鍵盤分解後洗乾淨還打蠟。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》臉書社團）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 17:24:02

台灣COVID-19疫情嚴峻，全國防疫三級警戒持續至6月28日，雖然這週末適逢端午節，但一般民眾仍然多選擇宅在家中，盡量減少不必要的移動。每天足不出戶難免讓人覺得無聊，就有網友分享戰果，因為沒事幹索性把電腦鍵盤悉數分解來徹底清潔加打蠟，讓鄉民們直呼厲害，更讓其他網友紛紛開始分享因為無聊引發的種種「災情」。

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原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》發文呼籲，「在家防疫太無聊沒事幹，來一件你覺得很厲害的事」，接著率先分享個人事蹟，便是把家裡用了8年的電腦鍵盤拆下來清洗還打蠟。從原PO發佈的照片可以看見，鍵盤的每個按鍵都被逐一分解，仔細清洗。鍵盤最後果真煥然一新，完全看不出用了8年的歲月痕跡。

▲網友徹底清潔加打蠟過後，電腦鍵盤煥然一新。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》臉書）
▲網友徹底清潔加打蠟過後，電腦鍵盤煥然一新。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》臉書）
佩服的網友紛紛在底下留言回覆說，「打字不會滑倒嗎」、「我上次這樣拆開我的鍵盤之後，得到一個新的鍵盤，因為我組不回去」、「清完很有成就感」、「打蠟厲害喔」、「手真的很巧，太厲害了，強」。

不過更有許多網友開始分享自己在家無聊找事做的悲劇後果，「把媽媽珍藏幾十年的紅酒喝掉，等一下準備進手術房，幫我集氣」、「我是碰老公電腦，按個開關而已、電腦壞；摸個我媽冰箱，冰箱壞」、「我已經快把全家所有東西都大掃除＋打蠟了...再繼續防疫關下去，我剩下抓蚊子肢解研究器官可以做了」、「我也挖過鍵盤想好好清潔它...因為真的噁心到不行，但最後我裝不回去」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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