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黃偉哲推疫苗防疫 備好雙證件年長者優先施打

▲台南市長黃偉哲指出，已做好疫苗接種站準備，疫苗一到就可馬上開打（圖／資料照片）
▲台南市長黃偉哲指出，已做好疫苗接種站準備，疫苗一到就可馬上開打（圖／資料照片）

記者林怡孜/台南報導

2021-06-11 17:31:10

日本援助來台的124萬株疫苗即將分配給各縣市施打，台南市長黃偉哲指出，為了讓市民安心，市府已做好疫苗接種站準備，疫苗一到就可馬上開打，目前預估可能會分配到8萬多株疫苗，第一批疫苗6月15號前會到達，6月15日起就可以開始施打

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台南市民政局表示，目前疫情嚴峻，年長長輩免疫力較差，現已擴大為施打疫苗對象，接種疫苗有其急迫性，凡市民年滿85歲以上或75歳以上領有重大傷病卡、原住民年滿75歳以上，市長已將列入優先施打的對象。且接種站已準備完成，規劃以地區衛生所或診所為接種處所，以方便年長市民就近施打。

台南市民若經衛生局通知施打疫苗且願意施打之行動不便長者，區公所里鄰系統將利用長照車、免下車或由區公所、里長、里辦公處協助載送等方式提供安心接送施打疫苗服務，對於臥病無法前往者亦由衛生所媒合診所提供到宅服務。民政局進一步表示，除本次接受施打疫苗市民者外其他市民若有防疫上的需求，均可透過(06)2880180專線或逕向各區公所、衛生所諮詢或尋求協助。

衛生局長許以霖表示，目前台南市85歲的長者有３萬７千餘人，75歲以上的長者有13萬餘人，將依循中央撥補的疫苗盡快幫長輩施打，只要備雙證件，戶籍在台南或是居住地在台南，都會是盡快施打的對象。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
30.77%69.23%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.14%12.86%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.39%12.61%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.49%37.51%
2021-06-08-2021-06-11
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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