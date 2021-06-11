黃偉哲推疫苗防疫 備好雙證件年長者優先施打

日本援助來台的124萬株疫苗即將分配給各縣市施打，台南市長黃偉哲指出，為了讓市民安心，市府已做好疫苗接種站準備，疫苗一到就可馬上開打，目前預估可能會分配到8萬多株疫苗，第一批疫苗6月15號前會到達，6月15日起就可以開始施打
記者林怡孜/台南報導
2021-06-11 17:31:10
台南市民政局表示，目前疫情嚴峻，年長長輩免疫力較差，現已擴大為施打疫苗對象，接種疫苗有其急迫性，凡市民年滿85歲以上或75歳以上領有重大傷病卡、原住民年滿75歳以上，市長已將列入優先施打的對象。且接種站已準備完成，規劃以地區衛生所或診所為接種處所，以方便年長市民就近施打。
台南市民若經衛生局通知施打疫苗且願意施打之行動不便長者，區公所里鄰系統將利用長照車、免下車或由區公所、里長、里辦公處協助載送等方式提供安心接送施打疫苗服務，對於臥病無法前往者亦由衛生所媒合診所提供到宅服務。民政局進一步表示，除本次接受施打疫苗市民者外其他市民若有防疫上的需求，均可透過(06)2880180專線或逕向各區公所、衛生所諮詢或尋求協助。
衛生局長許以霖表示，目前台南市85歲的長者有３萬７千餘人，75歲以上的長者有13萬餘人，將依循中央撥補的疫苗盡快幫長輩施打，只要備雙證件，戶籍在台南或是居住地在台南，都會是盡快施打的對象。