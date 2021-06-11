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曾馨瑩曝郭台銘「夢話都是疫苗」！不捨每天幾十家庭破碎

▲曾馨瑩透露郭台銘「半夜說的夢話都是關於買疫苗」，對每天幾10條人命消逝感到非常不捨。（圖／翻攝自郭台銘臉書）
▲曾馨瑩透露郭台銘「半夜說的夢話都是關於買疫苗」，對每天幾10條人命消逝感到非常不捨。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 17:59:02

鴻海集團創辦人郭台銘之前發願替全民採購疫苗，不過自6月1日專案送件後，就再無後續消息。日前行政院長蘇貞昌在立法院被問到此事，有立委質疑「郭台銘買不到疫苗？」蘇貞昌則回答「對啊」。而今（11）日郭台銘夫人曾馨瑩在個人IG發文，透露郭台銘及團隊仍每天為了疫苗開會討論，甚至忙到半夜說的夢話「都是關於買疫苗」，強調對於每天幾10個生命消逝、幾10個家庭破碎，感到十分不捨。

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曾馨瑩響應「讓我陪你等到疫苗」網路發文活動，在IG分享了3位小孩手寫的致醫護人員感謝信，呼籲大家「居家防疫期間，大家盡量待在家裡，盡量不要再給予日夜艱辛的醫護及第一線人員任何額外的負擔，stay home，stay safe～」

▲曾馨瑩分享小孩寫給醫護人員的親筆信，向第一線的防疫人員致謝並致敬。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）
▲曾馨瑩分享小孩寫給醫護人員的親筆信，向第一線的防疫人員致謝並致敬。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）
隨後曾馨瑩也透露最近每天都看著郭台銘與團隊為了疫苗的事情，「忙著開會討論，不管是文件內容、藥商、冷鏈物流、原廠疫苗接洽等都親力親為」，甚至在半夜「還聽到他說的夢話都是關於買疫苗」，讓曾馨瑩感慨「可想而知他的擔憂及負予自己的責任有多大」。

曾馨瑩指出，郭台銘真心希望可以盡一份心力，因為「每拖一天就有幾十個生命消逝，也代表著每天有幾十個家庭破碎」，只問事情該不該做，不問事情難不難做，真心想要幫忙。

曾馨瑩最後表示，「知道大家都很渴望疫苗的到來，這是全島一心的目標」，也強調郭台銘會堅持努力至最後一刻，「現在每天都在跟時間賽跑，只要晚一天就有可能再失去更多寶貴的生命，在這個艱難的時刻，無關政治，不分黨派，只單純想盡一份心力，團結絕對是逆境的解藥」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
30.77%69.23%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.14%12.86%
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指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.39%12.61%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.49%37.51%
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