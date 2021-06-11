曾馨瑩曝郭台銘「夢話都是疫苗」！不捨每天幾十家庭破碎
鴻海集團創辦人郭台銘之前發願替全民採購疫苗，不過自6月1日專案送件後，就再無後續消息。日前行政院長蘇貞昌在立法院被問到此事，有立委質疑「郭台銘買不到疫苗？」蘇貞昌則回答「對啊」。而今（11）日郭台銘夫人曾馨瑩在個人IG發文，透露郭台銘及團隊仍每天為了疫苗開會討論，甚至忙到半夜說的夢話「都是關於買疫苗」，強調對於每天幾10個生命消逝、幾10個家庭破碎，感到十分不捨。
編輯中心/綜合報導
2021-06-11 17:59:02
曾馨瑩響應「讓我陪你等到疫苗」網路發文活動，在IG分享了3位小孩手寫的致醫護人員感謝信，呼籲大家「居家防疫期間，大家盡量待在家裡，盡量不要再給予日夜艱辛的醫護及第一線人員任何額外的負擔，stay home，stay safe～」
隨後曾馨瑩也透露最近每天都看著郭台銘與團隊為了疫苗的事情，「忙著開會討論，不管是文件內容、藥商、冷鏈物流、原廠疫苗接洽等都親力親為」，甚至在半夜「還聽到他說的夢話都是關於買疫苗」，讓曾馨瑩感慨「可想而知他的擔憂及負予自己的責任有多大」。
曾馨瑩指出，郭台銘真心希望可以盡一份心力，因為「每拖一天就有幾十個生命消逝，也代表著每天有幾十個家庭破碎」，只問事情該不該做，不問事情難不難做，真心想要幫忙。
曾馨瑩最後表示，「知道大家都很渴望疫苗的到來，這是全島一心的目標」，也強調郭台銘會堅持努力至最後一刻，「現在每天都在跟時間賽跑，只要晚一天就有可能再失去更多寶貴的生命，在這個艱難的時刻，無關政治，不分黨派，只單純想盡一份心力，團結絕對是逆境的解藥」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。