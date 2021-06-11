COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

今晚第58次「喬納對決」爭奪法網男單冠軍戰門票

▲塞爾維亞「喬帥」Novak Djokovic(左)、「西班牙蠻牛」Rafael Nadal(納達爾)將在法網進行生涯第58次「喬納對決」。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞「喬帥」Novak Djokovic(左)、「西班牙蠻牛」Rafael Nadal(納達爾)將在法網進行生涯第58次「喬納對決」。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-11 18:03:39｜2021-06-11 18:03:57

四大滿貫賽法國網球公開賽，男單焦點大戰，預計今(11)深夜上演第58次「喬納對決」，球王喬帥(Novak Djokovic)將和「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)爭奪法網冠軍戰門票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
喬帥連續12年打進8強，是法網史上最長紀錄，比紅土之王還久，且依年紀來看，納達爾應無緣打破，雙方此前57次交手，喬帥以29勝28負略居上風，而紅土賽場，喬帥僅1勝7負，非常慘澹，但喬帥仍是唯一在法網戰勝過納達爾的現役球員。

而尋求衛冕的納達爾連續5年晉級法網4強，同時為生涯第14次，距離費德勒(Roger Federer)的15次澳網半決賽紀錄，只差1次，就能追平史上最多次晉級單項大滿貫半決賽。

月初剛滿35歲的納達爾今年狀態依舊相當好，儘管在8強中斷法網36盤連勝紀錄，但他成為「送蛋王」創下法網23次6:0勝出的紀錄，為單項大滿貫最多，去年法網決賽，納達爾也曾送給喬帥一盤6:0。

喬帥表示，「納達爾是我職業生涯中最強勁的對手之一，和他比賽無論在什麼時候、場地都會格外與眾不同。」納達爾不在意對戰成績勝出，「我現在不能想這些，這都是退役之後才去關注的事。」

「喬納對決」要等待另一場4強結束後進行，德國Alexander Zverev和希臘Stefanos Tsitsipas之戰表訂台灣時間20點50分登場，接著「喬納對決」表訂不早於台灣時間23點30分開始。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
30.77%69.23%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.14%12.86%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.39%12.61%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.49%37.51%
2021-06-08-2021-06-11
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀