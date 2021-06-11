今晚第58次「喬納對決」爭奪法網男單冠軍戰門票

四大滿貫賽法國網球公開賽，男單焦點大戰，預計今(11)深夜上演第58次「喬納對決」，球王喬帥(Novak Djokovic)將和「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)爭奪法網冠軍戰門票。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-11 18:03:39｜2021-06-11 18:03:57
喬帥連續12年打進8強，是法網史上最長紀錄，比紅土之王還久，且依年紀來看，納達爾應無緣打破，雙方此前57次交手，喬帥以29勝28負略居上風，而紅土賽場，喬帥僅1勝7負，非常慘澹，但喬帥仍是唯一在法網戰勝過納達爾的現役球員。
而尋求衛冕的納達爾連續5年晉級法網4強，同時為生涯第14次，距離費德勒(Roger Federer)的15次澳網半決賽紀錄，只差1次，就能追平史上最多次晉級單項大滿貫半決賽。
月初剛滿35歲的納達爾今年狀態依舊相當好，儘管在8強中斷法網36盤連勝紀錄，但他成為「送蛋王」創下法網23次6:0勝出的紀錄，為單項大滿貫最多，去年法網決賽，納達爾也曾送給喬帥一盤6:0。
喬帥表示，「納達爾是我職業生涯中最強勁的對手之一，和他比賽無論在什麼時候、場地都會格外與眾不同。」納達爾不在意對戰成績勝出，「我現在不能想這些，這都是退役之後才去關注的事。」
「喬納對決」要等待另一場4強結束後進行，德國Alexander Zverev和希臘Stefanos Tsitsipas之戰表訂台灣時間20點50分登場，接著「喬納對決」表訂不早於台灣時間23點30分開始。