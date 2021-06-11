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疫苗預約系統來不及做好？政院：柯文哲扭曲唐鳳意思

▲針對疫苗施打預約平台何時能上線？行政院數位政委唐鳳表示，上線時間是看下一大批疫苗進來時。(圖／行政院提供)
▲針對疫苗施打預約平台何時能上線？行政院數位政委唐鳳表示，上線時間是看下一大批疫苗進來時。(圖／行政院提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-11 18:00:50｜2021-06-11 18:22:36

日本贈送124萬劑AZ疫苗15日開放公費施打，台北市長柯文哲今（11）日稱疫苗預約系統來不及做好，北市只好自己做。行政院晚間澄清，北市不應扭曲數位政委唐鳳的意思。

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台北市政府下午3點半舉行疫情指揮記者會，媒體詢問唐鳳稍早稱已與地方政府介接疫苗施打系統，柯文哲答覆表示，唐鳳是有來接洽，但唐鳳表示這次來不及做好，所以只好北市府自己想辦法，柯質疑，「這不是早跟你說要準備嗎？就像我們寫好一套程式，結果到時候中央之後又有了一個程式，資料要轉接，這不是一年前就要準備了嗎？唉！我不要再批評，已經夠黑了」。

唐鳳辦公室表示，先前唐鳳政委回覆台北市詢問之內容意旨僅為：「這批日本124萬劑AZ疫苗，不會使用疫苗預約系統」等語，台北市府所謂「疫苗預約系統來不及做好」的說法與事實不符，不應扭曲唐鳳政委言論。

唐鳳辦公室表示，疫苗預約系統的建置，整體流程已設計完成，未來將視疫苗數量與擴大施打對象時，由疫情指揮中心決定擇期啟用。

今天下午，行政院舉行記者會公布「孩童家庭防疫補貼」請領細節。記者會上，有媒體詢問「疫苗接種預約平台」何時能上線？唐鳳回答指出，月中會跟地方政府介接，這幾日也積極跟地方政府介接，上線時間是看下一大批疫苗何時進來時決定。

行政院發言人羅秉成補充表示，「疫苗接種預約平台」是針對不特定大眾大量施打時使用，目前日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，相關施打對象都已造冊，尚無須動用疫苗接種預約平台。75歲以上長者這部分依照健保卡施打，流感疫苗也有預約平台，詳細內容會由指揮中心對外詳加說明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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