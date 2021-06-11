疫苗預約系統來不及做好？政院：柯文哲扭曲唐鳳意思

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唐鳳辦公室表示，先前唐鳳政委回覆台北市詢問之內容意旨僅為：「這批日本124萬劑AZ疫苗，不會使用疫苗預約系統」等語，台北市府所謂「疫苗預約系統來不及做好」的說法與事實不符，不應扭曲唐鳳政委言論。
唐鳳辦公室表示，疫苗預約系統的建置，整體流程已設計完成，未來將視疫苗數量與擴大施打對象時，由疫情指揮中心決定擇期啟用。
今天下午，行政院舉行記者會公布「孩童家庭防疫補貼」請領細節。記者會上，有媒體詢問「疫苗接種預約平台」何時能上線？唐鳳回答指出，月中會跟地方政府介接，這幾日也積極跟地方政府介接，上線時間是看下一大批疫苗何時進來時決定。
行政院發言人羅秉成補充表示，「疫苗接種預約平台」是針對不特定大眾大量施打時使用，目前日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，相關施打對象都已造冊，尚無須動用疫苗接種預約平台。75歲以上長者這部分依照健保卡施打，流感疫苗也有預約平台，詳細內容會由指揮中心對外詳加說明。
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