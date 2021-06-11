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撇清特權疫苗！王彩樺曬AZ接種卡　曝施打副作用

▲王彩樺曬出施打AZ疫苗的接種卡，撇清特權施打疫苗一事。（圖／翻攝王彩樺臉書、王彩樺提供）
▲王彩樺曬出施打AZ疫苗的接種卡，撇清特權施打疫苗一事。（圖／翻攝王彩樺臉書、王彩樺提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-11 18:20:32｜2021-06-11 18:21:17

「好心肝診所」疫苗之亂持續延燒，近日爆出許多名人都在特權施打疫苗名單內，而傳擔任好心肝志工的資深藝人王彩樺已經施打過疫苗，因此受到質疑，她特別曬出AZ疫苗接種紀錄卡澄清。

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王彩樺提到她與老公在4月26日就已經接種AZ疫苗第一劑，這個月21日將回台大醫院施打第二劑，還特別曬出疫苗接種紀錄卡，證明自己沒有違規，極力撇清與好心肝診所的特權施打疫苗沒有關係。王彩樺也提到，接種AZ疫苗後，沒有發燒但是非常疲倦，很想睡覺，「頭痛比較嚴重，還有肌肉痠痛，剛好在沒拍戲那幾天休息，後來就好很多。」

▲王彩樺曬出施打AZ疫苗的接種卡，切割特權施打疫苗。（圖／翻攝王彩樺臉書、王彩樺提供）
▲▼王彩樺曬出AZ疫苗的接種卡，切割特權施打疫苗。（圖／翻攝王彩樺臉書、王彩樺提供）
▲王彩樺曬出施打AZ疫苗的接種卡，切割特權施打疫苗。（圖／翻攝王彩樺臉書、王彩樺提供）
「好心肝診所」被爆出私下違規替肝基會、診所志工施打疫苗，之後則是遭抖出許多名人都已經施打了疫苗，侯昌明夫妻、郭子乾皆在特權施打疫苗名單，對於此事，他們前一天都否認沒有施打疫苗，但今（11）日通通翻供，認了已經接種疫苗，並發文道歉，但民眾不埋單，灌爆他們的臉書罵翻。

▲新冠肺炎疫苗公費接種對象。（圖／指揮中心提供）
▲新冠肺炎疫苗公費接種對象。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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62.49%37.51%
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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