撇清特權疫苗！王彩樺曬AZ接種卡　曝施打副作用

「好心肝診所」疫苗之亂持續延燒，近日爆出許多名人都在特權施打疫苗名單內，而傳擔任好心肝志工的資深藝人王彩樺已經施打過疫苗，因此受到質疑，她特別曬出AZ疫苗接種紀錄卡澄清。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-11 18:20:32｜2021-06-11 18:21:17
王彩樺提到她與老公在4月26日就已經接種AZ疫苗第一劑，這個月21日將回台大醫院施打第二劑，還特別曬出疫苗接種紀錄卡，證明自己沒有違規，極力撇清與好心肝診所的特權施打疫苗沒有關係。王彩樺也提到，接種AZ疫苗後，沒有發燒但是非常疲倦，很想睡覺，「頭痛比較嚴重，還有肌肉痠痛，剛好在沒拍戲那幾天休息，後來就好很多。」
「好心肝診所」被爆出私下違規替肝基會、診所志工施打疫苗，之後則是遭抖出許多名人都已經施打了疫苗，侯昌明夫妻、郭子乾皆在特權施打疫苗名單，對於此事，他們前一天都否認沒有施打疫苗，但今（11）日通通翻供，認了已經接種疫苗，並發文道歉，但民眾不埋單，灌爆他們的臉書罵翻。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。