撇清特權疫苗！王彩樺曬AZ接種卡　曝施打副作用

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▲▼王彩樺曬出AZ疫苗的接種卡，切割特權施打疫苗。（圖／翻攝王彩樺臉書、王彩樺提供）

「好心肝診所」被爆出私下違規替肝基會、診所志工施打疫苗，之後則是遭抖出許多名人都已經施打了疫苗，侯昌明夫妻、郭子乾皆在特權施打疫苗名單，對於此事，他們前一天都否認沒有施打疫苗，但今（11）日通通翻供，認了已經接種疫苗，並發文道歉，但民眾不埋單，灌爆他們的臉書罵翻。