女直播主恐懼婚姻　轉行竟「失身」

新人創作女歌手小玉兒Sonya，從直播主5年的工作經歷轉戰樂壇，在11日推出首張個人創作EP《提線木偶》，可是卻遇到國內疫情擴散增溫而喊卡。目前國內三級警戒仍持續發布中，但在與公司討論後，決定讓這張作品在此刻與大家見面，可惜排定通告都被迫全部取消，是另類出道即「失身」的宣傳狀態，小玉兒難掩失望，但也樂觀看待疫情控制。

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《提線木偶》