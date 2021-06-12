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女直播主恐懼婚姻　轉行竟「失身」

▲小玉兒從直播主轉戰當歌手，沒想到出道卻「失身」。（圖／齊映國際提供）
▲小玉兒從直播主轉戰當歌手，沒想到出道卻「失身」。（圖／齊映國際提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-12 09:00:00

新人創作女歌手小玉兒Sonya，從直播主5年的工作經歷轉戰樂壇，在11日推出首張個人創作EP《提線木偶》，可是卻遇到國內疫情擴散增溫而喊卡。目前國內三級警戒仍持續發布中，但在與公司討論後，決定讓這張作品在此刻與大家見面，可惜排定通告都被迫全部取消，是另類出道即「失身」的宣傳狀態，小玉兒難掩失望，但也樂觀看待疫情控制。

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《提線木偶》MV由新聞事件啟發，小玉兒事前做足功課，單親、隔代都是許多人的生活故事，她有感表示：「人與人之間的相處，最基本的要互相尊重，包容及體諒，而不是控制他人，最後失去自我。希望MV能警惕大家去正視這些問題，不要再有遺憾發生。」她也坦言對婚姻是充滿恐懼，自認是一個非常需要空間及隱私的人。

▲小玉兒從直播主轉戰當歌手，推出新歌《提線木偶》。（圖／齊映國際提供）
▲▼小玉兒從直播主轉戰當歌手，推出新歌《提線木偶》。（圖／齊映國際提供）
▲小玉兒從直播主轉戰當歌手，推出新歌《提線木偶》。（圖／齊映國際提供）
MV在釋出後引發迴響，該事件的家屬特別來留言感謝，小玉兒內心充滿不捨，「創作這首歌跟MV構想是希望大家能正視自我，表達自己最真實的想法，勇敢誠實的面對自己，很感動家屬的認同及支持，在疫情這種緊張的時刻發片，希望大家能保持一顆善良的心去感動社會，我們都需要一點正能量」。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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