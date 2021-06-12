倪齊民模仿柯P超傳神　比賽前血壓藥先吞1顆

《娛樂超skr》主持人小路及阿甘直擊8點檔《多情城市》拍攝現場，舉辦第二屆「多情口技王」大賽，演員倪齊民、王中皇、鍾佳蓁、紅毛、張家瑋、馬俊麟等人，都趁拍攝空檔報名參加，其中倪齊民現場模仿起台北市長柯文哲，搔頭說：「台北市民都要把防疫做好。」超傳神的表演讓主持人讚嘆不已。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-12 08:00:00
倪齊民笑說每一次上《娛樂超skr》訪問，都會被警告說血壓藥要先吞一顆，不然會被主持人小路及阿甘嚇昏，不過這一次聽說要考驗口技，第一時間還很緊張，因為聽到考驗就覺得非常可怕，結果真正等到受訪時被主持人的題目嚇到，最後他也拋開偶包直說：「隨便啦！我放下身段看你們要幹嘛？」而倪齊民盡情在節目中瘋狂搞笑，受封是「多情模仿王」。
有「魔性笑聲」之稱的王中皇，直說根本是被主持人整，一下問他「胡瓜」的聲音、一下又問他「利菁」的聲音，根本是捉弄人，唯有主持人喊到「王中皇」，才讓他順利以魔性笑聲來過關，小路說「中皇哥的笑聲真的很難模仿」，沒有一個人模仿得來，王中皇笑說，可能是因為自己的丹田比別人大，另一位主持人阿甘點頭如搗蒜，直呼這是真的，因為每一次工作人員剪輯訪問王中皇的片段，都會被聲音嚇到耳鳴，是幕後工作人員公認的「丹田王」。
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