盧比歐批美企漠視新疆侵犯人權　讓消費者成幫凶

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盧比歐說：「像耐吉（Nike）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和可口可樂（Coca-Cola）這些企業已太長期使用強迫勞動力。他們從強迫勞動獲利，或向疑似使用強迫勞動力的供應商採購。令人遺憾的是，這些企業造成我們所有人成為這些罪行的共犯。」
與同黨參議員凱恩（Tim Kaine）一同帶頭召開聽證會的民主黨聯邦參議員馬基（Ed Markey）則指出，有些美國科技企業從中國政府的「威權監視產業」獲利，許多它們的產品「現正用於新疆」。
在人權團體和媒體披露新疆當局如何建立維吾爾人DNA資料庫後，美企賽默飛世爾科技（Thermo FisherScientific）於2019年宣布停止出售基因定序設備到當地。但批評人士說，這樣的行動還不夠。
盧比歐在聽證會上說：「所有證據顯示，他們（賽默飛世爾）繼續提供這類產品，使得這些侵犯人權的行為能實現。」他也已一再為此致函這家總部在麻州的企業。
亞馬遜發言人回應表示：「一旦我們接獲強迫勞動證據，便會採取行動並暫停賣家權利。」可口可樂拒絕置評。其他被點名的企業尚未回覆路透社的置評要求。
「人權觀察」（Human Rights Watch）中國分部主任李察遜（Sophie Richardson）則在參院聽證會上指出，由於北京的「極端壓迫和監視」，使得企業根本不可能進行人權盡職調查（due diligence）。
她說：「稽查員無法突襲訪查工廠或和勞工交談，而不用害怕他們被秋後算帳。有些企業似乎不願或無法查明有關自身供應鏈的確切資訊。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1100611