高端疫苗二期解盲成功　前疾管署長肯定數據結果

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數據顯示，發燒比率疫苗組為.7%、安慰劑組0.4%；疲倦比率疫苗組36.0%、安慰劑組29.7%；肌肉痠痛比率疫苗組為27.6%、安慰劑組16.6%；頭痛比率疫苗組為22.2%、安慰劑組為20%；腹瀉比率疫苗組為15.1%、安慰劑組為12.6%；噁心嘔吐感比率疫苗組為7.7%、安慰劑組為6.7%。
試驗也發現，不區分年齡組的免疫生成率，疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率達99.8%；中和抗體之幾何平均效價（GMT titer）為662，GMT倍率比值為163倍增加。而20至64歲之疫苗組，血清陽轉率則為99.9%，中和抗體幾何平均效價（GMT titer）為733，GMT倍率比值為180倍增加。
張鴻仁指出，這樣的數據看起來「好得不得了」，而接下來的緊急授權工作就交給食藥署進行，不過張說，國產疫苗的緊急授權不只是食藥署要針對學理安全性與效果進行評估，應該要採納疾管署的意見，考量國內疫情的狀況與疫苗接種覆蓋率，否則三級警戒狀態恐怕維持更久。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。