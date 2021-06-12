COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高端疫苗二期解盲成功　前疾管署長肯定數據結果

▲張鴻仁今（11）日接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，就目前結果來看，高端疫苗的成果「好得不得了。」（圖／NOWnews資料照）
▲張鴻仁今（11）日接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，就目前結果來看，高端疫苗的成果「好得不得了。」（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-12 20:30:00

國產疫苗上市備受關注，高端疫苗10）日公布新冠肺炎疫苗二期臨床結果，宣布解盲分析數據，衛福部食藥署更表示預計在3到5天內就會核發緊急授權（EUA）核可，哈佛衛生行政碩士、首任疾管局（現為疾管署）局長張鴻仁接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，就目前結果來看，高端疫苗的成果「好得不得了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
高端疫苗日前宣布結果結果數據，認為疫苗相當成功，根據高端提供的數據，不論是全身性及局部不良反應比例皆雙低，且疫苗組受試者在接受兩針疫苗施打後，幾乎全數成功誘發免疫反應。

數據顯示，發燒比率疫苗組為.7%、安慰劑組0.4%；疲倦比率疫苗組36.0%、安慰劑組29.7%；肌肉痠痛比率疫苗組為27.6%、安慰劑組16.6%；頭痛比率疫苗組為22.2%、安慰劑組為20%；腹瀉比率疫苗組為15.1%、安慰劑組為12.6%；噁心嘔吐感比率疫苗組為7.7%、安慰劑組為6.7%。

試驗也發現，不區分年齡組的免疫生成率，疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率達99.8%；中和抗體之幾何平均效價（GMT titer）為662，GMT倍率比值為163倍增加。而20至64歲之疫苗組，血清陽轉率則為99.9%，中和抗體幾何平均效價（GMT titer）為733，GMT倍率比值為180倍增加。

張鴻仁指出，這樣的數據看起來「好得不得了」，而接下來的緊急授權工作就交給食藥署進行，不過張說，國產疫苗的緊急授權不只是食藥署要針對學理安全性與效果進行評估，應該要採納疾管署的意見，考量國內疫情的狀況與疫苗接種覆蓋率，否則三級警戒狀態恐怕維持更久。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14%86%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.84%12.16%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
88.17%11.83%
2021-06-09-2021-06-12
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀